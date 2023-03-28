房市／街頭藝人變房仲　黃恃紘成社區開心果

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沒想到，一場新冠肺炎疫情，讓學校社團、活動演出全部停擺，「一夕之間收入歸零！」黃恃紘不得不思考轉換跑道。由於本身就讀的科系與營造建築有關，黃恃紘決定鎖定不用進工地，但又有所相關的不動產仲介業，做了一番功課，有感於信義房屋資本額規模較大、全台直營提供扎實人才培育、企業經營理念正派，便決定加入信義房屋。
黃恃紘不諱言，前半年十分辛苦，不只工作模式與街頭藝人太懸殊，對熟悉商圈、獲得客戶信任等房仲工作的關鍵，也都不得要領，讓他一度萌生辭意。不過，他的啟蒙店長、信義房屋中正特區店經理許耀崑卻發揮伯樂的眼光，和黃恃紘討論「調區」試試看。
原來，許耀崑評估，桃園藝文特區較多中高總價甚至豪宅類型的社區，黃恃紘擅長的魔術、雜技、折氣球，相對比較難走入社區獲得共鳴，但如果調到家庭客群比較多的業務區，這些才藝反而會很加分。果然，黃恃紘調到南崁的分店後，有了更多機會走進社區，不光是協助總公司舉辦的繪畫比賽、「信義捕手」等活動，還主動發想，與在地里長合作舉辦魔術營，獲得許多好評。
新的工作模式，讓黃恃紘笑說「更有成就感！」不僅能在工作中更有發揮空間，還能拉近和社區住戶的感情，建立更緊密的人脈網絡。
目前已經轉職房仲工作近1年半的黃恃紘表示，信義房屋有很正向的團隊氛圍，店長、學長姐、同事之間不吝於互相協助，是讓他能度過新人期辛苦歷程的關鍵；而他接下來的目標，則是希望業績表現越來越穩定，接著還打算考取不動產經紀人證照，中長期也不排斥往管理職發展，盼能一步一步踏實完成。