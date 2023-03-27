小S二女兒「激似朴涎鎮」！台版《黑暗榮耀》超神名單曝
Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季上線後好評不斷，引起網友熱議，甚至還有網友列出若要拍台版《黑暗榮耀》，台灣演員分別要找誰飾演。其中，在《黑暗榮耀》飾演霸凌主謀的朴涎鎮（林智妍 飾）討論熱度超高，不輸女主角宋慧喬，許多人認為台灣演員吳可熙可以勝任此角色。不過近日女星小S（徐熙娣）的二女兒許韶恩（Lily）的美照也被說神韻很像林智妍，意外掀起討論。
記者郭佩蓉/綜合報導
許韶恩近日在IG曬出三張美照，只見她將頭髮自然放下，穿著黑色短版露背上衣搭配牛仔褲，完美腰身一覽無遺，照片曝光後，也被網友稱讚神韻像是《黑暗榮耀》女二林智妍，「有點像朴涎鎮喔」、「嘴巴好像喔」、「好像林智妍，美美的」、「好像大S喔超美」、「超美」、「哇，比媽媽漂亮太多了」。
不過年紀僅15歲的Lily可能還無法飾演此角色，先前專做梗圖迷因的IG帳號「鱷魚Nick」就整理了一系列對比照，認為演過《血觀音》、《灼人秘密》等作品的台灣演員吳可熙最適合「朴涎鎮」的角色。
此外，河度領（鄭星一 飾）由謝祖武擔任最適合，「霸凌5人幫」其餘四個角色全宰寯（朴成勳 飾）、李蓑羅（金赫拉 飾）、孫慏悟（金建宇 飾）和崔惠程（車珠英 飾），則分別由李玉璽、小8、徐謀俊和謝欣穎擔任。另外，網友也認為文同珢媽媽（朴志雅 飾）撞臉葉全真、朱如炡（李到晛 飾）撞臉台灣唐振剛、朱如炡媽媽（金正英 飾）則被指出撞臉台灣女星Melody，掀起熱議。
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