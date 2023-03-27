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老人掉牙、咀嚼困難會引發營養不良！切勿漠視「5口腔病」應速就醫

老人掉牙、咀嚼困難會引發營養不良！切勿漠視「5口腔病」應速就醫
老人掉牙、咀嚼困難會引發營養不良！切勿漠視「5口腔病」應速就醫

每日健康-每日都做得到的健康

年過六十，許多銀髮族都會有口腔問題，牙醫師呼籲，若長輩出現蛀牙、牙周病、口腔炎、口乾症以及口腔機能障礙等口腔疾病，應儘速就醫檢查，否則可能引發其他健康問題。

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牙醫師蔡雅藍在臉書粉專《你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫 台中西區南區 西屯南屯 矯正 美白 假牙 植牙推薦》列出以下長者常見的口腔疾病，提醒大家如果發現家中長輩有這些問題，要盡快找牙醫看診：

牙醫師蔡雅藍 授權提供
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蛀牙 ：隨著年齡增長，牙齦逐漸萎縮，牙根暴露增多，易導致蛀牙的增加。嚴重的蛀牙會使牙齒斷裂，成為殘根，最終需要拔牙。

牙周病 ：牙周病是口腔常見的疾病之一，主要與口腔保健行為不佳和口腔健康意識差有關，其他危險因素包括年齡、吸菸、認知功能障礙、免疫功能障礙、慢性疾病等。當長期口腔清潔不佳時，會產生牙齦紅腫、出血，破壞牙齒周圍的齒槽骨，導致牙齒動搖，嚴重時牙齒會脫落。

口腔炎 ：高齡者之口腔炎，大多是因為活動假牙清潔不當，或假牙不合所引起創傷。若有超過2星期未癒合之口腔黏膜潰瘍，應盡快就醫檢查。

口乾症 ：口乾症除了因年齡而造成口水分泌降低，一些藥物也可能引起口乾症。常見的症狀如灼痛感、講話困難、口腔黏膜潰瘍、蛀牙、牙周病、咀嚼和吞嚥困難、假牙配戴不舒服和味覺改變等。

口腔機能障礙 ：由於口腔老化引發咀嚼、吞嚥、發音等機能障礙。銀髮族可能因牙齒喪失，配戴不合適的假牙，或者因全身性疾病，導致無法正常的咀嚼，引發營養不良而危害身體健康。

 

本文經 蔡雅藍牙醫師 臉書粉專《你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫 台中西區南區 西屯南屯 矯正 美白 假牙 植牙推薦》授權報導

 

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