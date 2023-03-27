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經營火鍋店起口角！警察妻一刀刺死丈夫　遭判8年半定讞

▲歐女因口角爭執暴怒，持水果刀刺向丈夫大腿，導致其大量出血重傷不治。（示意圖／翻攝pixabay）
▲歐女因口角爭執暴怒，持水果刀刺向丈夫大腿，導致其大量出血重傷不治。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳苾暐／綜合報導

高雄一名劉姓警員，2020年間與歐姓妻子共同經營一家火鍋店，沒想到開幕當天夫妻倆因故發生爭吵，返家後歐女仍怒火中燒，竟持水果刀刺向丈夫大腿，導致其大量出血重傷不治，案經審理，最高法院駁回上訴，依傷害致死罪判囚8年6月定讞。

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據了解，2020年5月10日晚間，夫妻2人在火鍋店發生爭吵，隨後雙方不歡而散，劉男便先行返回高雄住處休息，豈料隔天凌晨1時許，歐女關店返家後，2人又再次發生口角，過程中歐女持水果刀猛刺丈夫左大腿一刀，造成其左股動脈及靜脈致大量出血，緊急送往醫院仍回天乏術。

開庭時，歐女說詞反覆，一度稱劉男跟她嬉戲時不慎被刺，之後又改口說是劉男跌倒，自己上前攙扶時，刀子意外刺中他，案經審理，法官依相關證據，認定歐女非故意殺人，因劉男傷害位置非於心臟、身體致命部位，且又只有1個刺切傷，事後歐女也積極協助被害人送醫急救，故依傷害致死罪判刑。

▲（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）
▲最高法院駁回上訴，依傷害致死判處8年6月徒刑定讞。（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）
一、二審審酌歐女因與丈夫起口角，便以不理性方式，持刀刺傷結婚多年的丈夫，進而導致其死亡，犯後還推諉卸責，讓被害人家屬需承受天人永隔之痛，因此處8年6月徒刑；上訴後，最高法院駁回定讞。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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