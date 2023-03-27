劉若英等12年無預警曝喜訊！9/16「空降高雄巨蛋」開唱
劉若英重返新加坡舉辦「飛行日」巡迴演唱會，25日在新加坡星宇表演藝術中心開唱，這是她睽違12年在此舉辦第2場個人大型巡演，她也驚喜宣布9月16日將在高雄巨蛋開唱，這是她首次在高雄的大型售票演出，要帶給歌迷豪華四面舞台的視覺、聽覺音樂感官饗宴。
記者吳雨婕/綜合報導
在新加坡開場時劉若英一襲純白「我是一片雲」雲朵裝從舞台緩緩出現，有如飛行般乍然四射的舞台燈光揭開序幕，她演唱〈彼得潘〉、〈為愛癡狂〉、〈Can't Stop〉等歌，一開口就讓新加坡歌迷激動不已，在talking時大膽示愛，更表示12年前就看過她的演唱會，劉若英笑問：「你們不是才13歲嗎？」逗樂歌迷，她很開心這12年歌迷沒有忘記她，如同〈飛行日〉歌詞所說：「環遊世界的原因，單純只想呼吸有你的空氣。」正是因為歌迷們的聲聲呼喚，才讓劉若英再次回到爆滿的現場與大家相見歡。
當準備演唱最後一首歌〈後來〉時，劉若英說：「不管你唱10首、20首、30首，有一首歌能被大家喜歡，陪伴大家，有些人帶著耳機唱，失戀熱戀，有時都會唱這首歌，今晚唱這首歌…」，由於歌迷知道是最後一首歌，不捨結束，大喊「不要」，演唱會最後在歌迷大合唱〈後來〉下，完美落幕。而「飛行日」航行也將繼續，9月16日將在高雄巨蛋開唱，這是她首次在高雄的大型售票演出。