師霸凌逼死高中生 盧秀燕：校方調查過度消極疑點重重
台中市發生師長疑似集體霸凌逼死高中生事件，市長盧秀燕今首度表態，指市府認為校方對此事件的調查「過度消極、疑點重重」，因此將所有涉案者調離現職，「我們也希望有真相，每個孩子都不該被不當對待」。
記者顏幸如／台中報導
台中市2月發生高中生於開學第二天在家自殺事件，家長控訴學生師長集體霸凌逼死孩子，教育局上周將校長以降共7人調離現職職。高雄市一間國小露營活動，廠商值夜輔導員不當管教、要所有小學生罰跪一分鐘，高雄市政府決定更換校長，兩相比較下，外界批評台中市根本是官官相護。
盧秀燕今（27）日上午出席同濟會復康巴士捐贈儀式，媒體追問孩子父親對官方的調查不敢信任，她首度發言表達立場，強調「我們也希望有真相，每個孩子都不該得到不當的對待」。
盧秀燕說，對於校方本身的調查，市府認為過度消極、疑點重重，為了讓真相水落石出、還孩子一個公道，教育局已經出重手，將校長、老師、教官全部調離現職，如此一來「我們才能充分、儘快調查，還孩子公道」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995