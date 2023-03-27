今日廣場》張宇／國民黨「麻吉」王文宗落網　台南吐怨氣

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王文宗落網後，網紅四叉貓在粉專PO出王文宗檯面上捐出的政治獻金紀錄，從這份資料來看，王文宗曾多次捐款給國民黨，從107年5月25日至109年12月31日，扣除掉返還捐贈支出後，總金額為43萬，進一步查看其頭銜如下：學甲慈濟宮董事長、國民黨學甲區主任、馬英九後援會會長、朱立倫後援會會長、謝龍介學甲後援會長（謝龍介本人否認）、國民黨台南黨代表、台南統促黨部主委。也難怪王文宗昨天出事後，地方人士私底下都說「代誌大條了！」
其實王文宗與國民黨人士的好交情早就不是秘密。王文宗雖然平時以學甲慈濟宮董事長身分在台南參與各種民間活動，但他的真實身分就是國民黨的「超大咖樁腳」，除了曾擔任國民黨學甲區主任，以及馬英九、朱立倫、謝龍介等人的後援會長等職位，更是前議長李全教左右手，並且具有統促黨台南清芳黨部主委身分。過去他也曾呼應中國對台南進行的虱目魚統戰，批評政府對虱目魚出口中國「扯後腿。」王文宗的背景藍到發紅，跟國民黨政要往來密切，國民黨至今仍想著切割。王文宗落網後，國民黨立刻發布聲明撇得一乾二淨，強調「朱立倫從過去到現在，並不認識王文宗」、「國民黨反對一切黑金」，可惜的是，這分通篇否認、避重就輕的聲明卻沒有告訴我們，跟朱立倫一點都不認識的王文宗，是如何成為朱立倫後援會會長的？誰會找一個不認識、沒交情的人擔任後援會長，國民黨跟朱立倫連這種謊話都說得出來，真當台灣人都是被唬大的？
更可笑的還在後頭。去年八八槍擊案發生時，由於正值縣市長選舉最後倒數階段，國民黨台南市長候選人謝龍介猶如「撿到寶」，幾乎是天天拿此事左攻民進黨、右攻競選對手台南市長黃偉哲，更把台南形容為子彈與罪惡橫行的「黑金之城」。沒想到，原來八八槍擊案的主嫌竟是國民黨「自己人」，還是謝龍介學甲後援會長，雖然謝龍介本人否認，並且在第一時間與王文宗畫清界線，但民進黨立委王定宇在臉書貼出王文宗幫謝龍介輔選的影片，上面寫著「哥倆好 黏條條」，痛批謝龍介稱與王文宗僅是「參香拜廟的關係」是神切割，這下子真的是神仙也難救！謝龍介為了選舉、為了打擊黃偉哲，不惜抹黑台南市，讓廣大的台南人蒙羞，作為一個台南在地的資深政治人物，為了私利做到這種地步，謝龍介難道不用道歉、不用還台南一個公道嗎？
此外，媒體報導稱，地方盛傳王文宗與前台南市議長郭信良也有私交，選舉中也曾挺郭，而地方都知道，王文宗就是李全教重要的左右手，國民黨在台南的佈局完全仰賴李全教。郭信良在本次台南議長選舉中，鋪天蓋地抹黑民進黨邱莉莉，選輸後又嗆聲黃偉哲自求多福。現在傳出他與王文宗交情匪淺，若王背後是李全教，那麼郭信良與李全教之間，又是什麼關係？請國民黨一次說清楚，不要繼續矇騙台南鄉親。
八八槍擊案的調查才剛剛開始，抓出了一個王文宗，幕後的暗黑勢力究竟是誰，答案呼之欲出。
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