勞動部大專青年預聘計畫 產官學合作申請延至4/15止
勞動部今年首推「大專青年預聘計畫」，由企業提供中階以上技術層級的工作崗位訓練，搭配學校提供實務或訓練學程，讓大專校院畢業前一年的本國籍在校生，可以提前進入職場「卡位」，企業也可無縫補足產業人才缺口，因詢問踴躍將再辦理線上說明會，受理將申請延期至4月15日止。
記者張振興/台南報導
雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助青年銜接職場、同時補實企業所需人才，勞動部的「大專青年預聘計畫」，只要是符合國家重點發展的產業相關領域，包含亞洲矽谷、智慧機械、生醫產業、綠能產業、循環經濟、5G產業及資安卓越產業等，都可和轄區大專校院合作提出申請，或由分署協助媒合，勞動部則補助企業訓練費用每人最高7.2萬，學校端也可獲得最高80萬元的計畫補助！
雲嘉南區今年度預計至少可培訓330位學子，轄區內目前已有崑山科技大學、嘉南藥理大學、台南應用科技大學及中華醫事科技大學等4所大專院校預計提出申請，事業單位則有長利科技、大成工程、榮剛材料科技、安倉營造、禾康消防、台灣通力電梯、全球藥業、佐登妮絲等近20家公司願意提供訓練職缺，除指派資深員工擔任職場導師，訓練期間還會安排部門或技能種類的輪調，以及至少360小時以上的工作崗位訓練，並依法給予薪資、勞就保、職災保險及勞退提撥，讓學子們可以安心受訓，若表現優異獲企業留用，不僅「畢業即就業」還可獲得1萬元的留任獎勵金。
劉邦棟補充，分署將於3月30日(四)辦理「大專青年預聘計畫」線上說明會，讓有意願參與的學校與企業更了解計畫的內容與優勢，網路報名請上https://pse.is/4ubde8，欲更瞭解計畫詳情可上：https://pse.is/4txu2d，或電06-6985945轉1307洽詢。