茹曦酒店buffet「5亮點」！帶壽星直接半價：牛排吃到吐

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茹曦酒店前身為「王朝大飯店」，「君品Collection」去年底接手茹曦酒店自助餐「Sunny Buffet」，從去年年底至今業績已有3倍成長，在假日午、晚餐時段近乎場場客滿。品牌預計4/15起推出假日下午茶時段，以千元有找的價格就能享用17大自助餐檯區、超過百道料理吃到飽。
二、環境超美。挑高16層玻璃帷幕怎麼拍都美
茹曦酒店鄰近台北小巨蛋，位處台北絕佳的地理位置。大廳的 Sunny Buffet擁有玻璃帷幕自然採光及16層挑高設計，搭配大面綠色植栽，在餐廳中就能感受陽光灑落，同時還有全台北最大、可容納60位賓客的自助餐私人包廂，目前平日午、晚餐時段訂席率達七成五，逢假日更會320席全廳客滿。
三、菜色升級。千元吃米其林團隊牛排、烤鴨
在餐點上，茹曦酒店也於去年全新升級！將原本 12 大餐檯區升級為 17 大餐檯區，為客人提供更多選擇，食材上更新增了君品 Collection米其林團隊的暢銷菜色「火焰片皮鴨」、「美國帶骨牛小排」等，服務上也多了沿桌送餐，包含「酥皮濃湯」、「糖葫蘆」等小點，用餐也能享有驚喜。
四、價格千元有找超佛
價格上，早餐時段（07:00~10:30）每人只要780元+10%，平日午、晚餐（11:30~14:00）每人980元+10%，而新增的下午茶時段（14:45~17:00）價格則落在每人980元+10%。
五、壽星優惠。當月壽星享兩人同行1人半價
最後，在優惠部分，茹曦酒店Sunny Buffet有「壽星優惠」與「包廂專案優惠」兩種，只要是團體訂位，10人以上每人只需 900元、若是 80人(含)以上，更能享市場最低價每位880元。壽星優惠則是，同桌只要有1名當月壽星用餐，就可享有兩人同行一人半價、四人同行一人免費，以此類推。
茹曦飯店Sunny Buffet在Google評價獲4.2星（滿分５顆星），近期幾乎都是５星好評，「餐點好吃，海鮮很鮮美！」、「挑高的內部空間營造出令人胃口大開的絕佳氛圍」、「這絕對是一個讓你想再次回來的地方」、「港點、肉類及牛肉麵都不錯，但海鮮部分，就比較沒有那麼優，以一個人假日午餐1000出頭的價位算是不錯的選擇」。