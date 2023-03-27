對打成龍誰會贏？《捍衛任務4》甄子丹7字開嗆笑翻全場

經典動作片《捍衛任務4》近日上映後，主演「殺神」約翰維克的基努李維為電影展開宣傳，而在片中飾演盲劍客「肯恩」的甄子丹，同樣為電影上節目宣傳，當主持人吉米金摩問及甄子丹，他與成龍對打誰會贏？甄子丹笑嗆：「我老了但他更老！」引起全場大笑。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲甄子丹（左）上「Jimmy Kimmel Live」節目宣傳《捍衛任務4》。（圖／翻攝自Jimmy Kimmel Live YouTube）59歲香港動作巨星甄子丹，在電影《捍衛任務4》中飾演盲劍客「肯恩」，近日他登上「Jimmy Kimmel Live」節目，接受主持人吉米金摩訪問，甄子丹透露拍攝香港動作片時，因為預算不足的關係，武打動作都需要事先設計過，像是在與68歲的成龍演戲時，要先視察現場環境，再決定是否跳樓、踢門等高難度動作。緊接著主持人問他跟成龍對打誰會贏？甄子丹笑嗆：「我老了但他更老」（I’m old but he’s older），還以「長輩」（seniority）尊稱成龍。▲甄子丹加盟演出《捍衛任務4》。（圖／車庫娛樂提供）甄子丹先前受訪時表示，他在《捍衛任務4》中演出的盲劍客「肯恩」，起初角色設定充滿刻板印象：「他的名字是沈或張，為何亞洲男性總是得叫沈或張？」甄子丹還提到在服裝上也有問題：「又是中式立領（中山領）！」他認為在《捍衛任務4》裡面每個角色應該都要很帥、很時尚才對。最終，導演查德史塔赫斯基也接受了甄子丹的建議，並重新設計角色。成龍淚訴找不到接班人 開酸鮮肉「長得帥」就有千萬片酬野生「基努李維」現蹤西門町首映！狗海淹沒殺神太幸福《捍衛任務4》影迷激動求婚 基努李維「8字回應」超幽默《捍衛4》基努李維又要收編狗？雙節棍太難他崩潰飆髒話