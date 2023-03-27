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雲端發票APP哪個好用？「4大天王」最夯　這款能抽iPhone

▲不少人現在都使用「載具」集發票，多了可以中「雲端專屬獎」的機會。（圖／記者顏真真攝）
▲不少人現在都使用「載具」集發票，多了可以中「雲端專屬獎」的機會。（圖／記者顏真真攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最新一期1、2月的統一發票號碼出爐，不少民眾紙本都已經拿起來對獎，也有許動人用「行動載具」累積雲端發票，本期中了不少原本的獎項加上「雲端專屬獎」，可以說是一大豐收。而根據財政部統計，去年9月，國人使用載具儲存雲端發票的比率達47.19%，成效為歷年最高，可以說是未來趨勢，但集發票的APP這麼多，哪一款才最好用呢？《NOWnews》整理網友激推「四大天王」給還沒入坑「雲端發票圈」的你！

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一、統一發票兌獎

這是財政部「官方開發」的APP，安全性相當高，被不少網友推薦，加上載具條碼可以設定放在桌面，而且也能夠綁定好帳戶後，中獎直接匯入帳戶，實在相當方便！

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▲統一發票兌獎是財政部「官方開發」的APP。（圖/記者張嘉哲翻攝）
二、發票怪獸

該款是所有發票APP的「冠軍王者」，曾經獲得「最佳產品創新獎」，甚至在2020年度成為Google「最受歡迎」、「最佳生活幫手」應用程式。而最大特色在於可以掃瞄發票「養怪獸」，吃了不同屬性發票的怪獸甚至還會進化，另外還能夠搜集怪獸幣去兌換禮品、或者參加抽獎，獎項經常有iPhone、Airpods、Switch等等高額獎品。

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▲發票怪獸可以養怪獸也可以搜集怪獸幣來抽3C產品。（圖/記者張嘉哲翻攝）
三、雲端發票

雲端發票也同樣是一款相當多人使用的「載具」應用程式，除了同樣有自動對獎、中獎直接匯入戶頭功能外，其最大特色在於可以對發票明細進行「評價」，可以在APP內探索真實消費心得，隨時分享以及查詢商品心得，相當特別。

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▲雲端發票超獨特的「購物評論」功能相當實用。（圖/記者張嘉哲翻攝）
四、發票存摺+統一發票對獎機

為APP Store當中發票應用程式「評論最多則」的人氣APP，除了基本的兌獎、歸戶之外，該APP還有雲端會員卡整合，可以直接綁定如全家、屈臣氏、康是美會員等等，掃條碼直接累點存發票超方便；另外一鍵輕鬆繳費，包括信用卡、電信、水費、停車費都能繳，是屬於一個生活性相當高的APP。

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▲集結了繳費功能的發票APP「發票存摺+統一發票對獎機」。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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