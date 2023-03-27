雲端發票APP哪個好用？「4大天王」最夯　這款能抽iPhone

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這是財政部「官方開發」的APP，安全性相當高，被不少網友推薦，加上載具條碼可以設定放在桌面，而且也能夠綁定好帳戶後，中獎直接匯入帳戶，實在相當方便！
二、發票怪獸
該款是所有發票APP的「冠軍王者」，曾經獲得「最佳產品創新獎」，甚至在2020年度成為Google「最受歡迎」、「最佳生活幫手」應用程式。而最大特色在於可以掃瞄發票「養怪獸」，吃了不同屬性發票的怪獸甚至還會進化，另外還能夠搜集怪獸幣去兌換禮品、或者參加抽獎，獎項經常有iPhone、Airpods、Switch等等高額獎品。
三、雲端發票
雲端發票也同樣是一款相當多人使用的「載具」應用程式，除了同樣有自動對獎、中獎直接匯入戶頭功能外，其最大特色在於可以對發票明細進行「評價」，可以在APP內探索真實消費心得，隨時分享以及查詢商品心得，相當特別。
四、發票存摺+統一發票對獎機
為APP Store當中發票應用程式「評論最多則」的人氣APP，除了基本的兌獎、歸戶之外，該APP還有雲端會員卡整合，可以直接綁定如全家、屈臣氏、康是美會員等等，掃條碼直接累點存發票超方便；另外一鍵輕鬆繳費，包括信用卡、電信、水費、停車費都能繳，是屬於一個生活性相當高的APP。