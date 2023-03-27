雲豹能源邀球迷串連世界關燈日　首創LINE綠能問答賽

雲豹能源連續第二年攜手桃園永豐雲豹隊，在主場賽事響應全球最大的公益減碳行動「EarthHour 地球關燈一小時」，董事長賴勁麟、總經理趙書閔、副總經理譚宇軒以及發言人兼桃園永豐雲豹執行長張建偉皆到場力挺，全體員工更包車到場參與，展現節能減碳的團結力量。
總經理趙書閔並擔任開球嘉賓，致詞時說：「我們長期投入綠能發電和公益行動，今天藉由桃園永豐雲豹隊的一萬五千名球迷力量，一起熄燈守護地球，這畫面不只震撼，也讓人相當振奮且感動，希望藉由這場活動，讓全世界見證到雲豹能源為保護地球所作的努力，我們也將持續實踐ESG企業永續精神，用行動讓綠能起飛！」
為迎接這場盛事，雲豹能源特地拍攝製作世界關燈日響應影片，除了經營團隊聲援，更力邀桃園永豐雲豹隊超級球星霍華德（Dwight Howard），以及三位本土球星鄭瑋、羅振峰、陳孝榕一起號召大家關上不必要的電燈，透過節能小動作共同對抗氣候變化，守護美好環境。
雲豹能源也特別邀請電豹女啦啦隊量身打造關燈日主題的聲光舞蹈，開場將氣氛炒到最高點！更在球場攤位區製作綠能互動牆，讓球迷快速了解企業綠能版圖布局的同時，也可在牆上貼上能量貼紙，匯集大家的能量，共同點亮台灣永續環境。
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雲豹能源發揮新創企業DNA 綠能主題問答賽寓教於樂
雲豹能源以新創企業DNA，不斷創下業界先例！首次和國內問答遊戲軟體商「鬥智俱樂部」合作，以LINE遊戲模式推出「再生能源知多少」主題問答賽！遊戲過程中，可透過新穎且寓教於樂的互動方式喚起大眾對環境保護的關注，只要掃描QR code或加入鬥智俱樂部LINE官方帳號即可參戰，比賽獲勝者即可獲得LINE POINT抽獎機會。3/25(六)至3/31(五)活動期間內擠進排行榜前十名玩家，還能獲得桃園永豐雲豹超級球星霍華德周邊商品大獎。
「鬥智俱樂部」是達緹科技股份有限公司推出的問答遊戲軟體，在LINE Mini App平台上運行。使用者不需要下載和安裝，即可在LINE上使用，一鍵轉發即可邀請好友參與答題競賽，用戶透過手機與其他參賽者互動，還能體驗到科技帶來的便利和樂趣。
雲豹能源致力開拓綠能布局，並在地化向下扎根，於創新板上市後持續衝刺全方位再生能源版圖，盼透過綠能與世界接軌，與能源轉型目標並肩前進，走向亞洲、甚至全球市場，實踐綠能無國界的發展願景。
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