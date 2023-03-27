陸劇男神爆隱婚！前妻美照遭狗仔挖出 本人認了：對不起
大陸男星劉宇寧過去原是網紅歌手，2018年出道後不只發表多首熱門歌曲，轉戰戲劇圈也相當成功，代表作品有《長歌行》、《終極筆記》等，人氣迅速攀升，但他今（27）日卻突然被狗仔爆料，曾經有過一段姊弟戀婚姻，且結婚、時間、地點都被列得十分詳盡，對此劉宇寧也火速開直播，公開回應此事，坦言確實曾有段婚姻，並雙手合十道歉。
記者賴禹妡/台北報導
狗仔「超能攝影陽陽」今日在微博上爆料，劉宇寧曾有段姐弟戀婚姻，「眾所周知，劉宇寧哥是內娛活人，直播的時候回應一下姐弟婚姻唄？結婚信息可清清楚楚的吧？我們手裡有更關鍵的信息。如果有過婚姻就勇敢承認，不要瞞著粉絲。韓女士長得挺漂亮啊」，並附圖寫上兩人是在2012年4月登記結婚、2013年離婚，結婚登記地位在吉林省樺甸市，疑似還有小孩。
劉宇寧隨後也在微博上開直播，公開回應此事，他先是證實自己曾經結過婚的消息，接著透露兩人已經離婚，也沒有小孩，現在彼此都沒有聯繫，但因此事討論度高，牽扯到前妻讓他感到十分抱歉，也在直播中雙手合十道歉：「我非常抱歉，對不起、對不起、非常非常抱歉」。
但劉宇寧同時也痛批狗仔行為，認為若有人對他不滿，衝著他來就好，「幹嘛就去傷害一個普通的素人」，無論是放在道德上、法律上看都太過了，直批狗仔「不能把一個普通人、一個未成年的照片放上去，我覺得，做得挺不是人的」，並透露女方現在有自己的生活，過得很好，希望大眾還給她一個平靜的生活，不要傷及無辜，也強調此事未來會走法律途徑解決。