台南88槍擊案主嫌落網 黃珊珊批：藍綠一起沈淪貪腐結構
台南市學甲區慈濟宮董事長王文宗被懷疑是「學甲88槍槍擊案」的藏鏡人遭羈押，民進黨指控王文宗不僅涉及國民黨的黑金勢力，更與一大串藍營大咖有關。前台北市副市長黃珊珊今（27）日痛批，台南的黑金結構，藍綠兩黨一起沈淪在貪腐結構之中，呼籲用選票終結藍綠合作打造的利益結構。
記者呂炯昌／台北報導
黃珊珊在臉書發文表示，去年選舉期間轟轟烈烈的「台南學甲88槍槍擊案」，拖了好幾個月，一直到前天幕後主嫌才正式落網，結果被發現原來是國民黨當年競選總統時在台南的重要樁腳，一夕之間讓最近高喊「反黑金」的國民黨也難切割。但民進黨也不要笑得太早，從傾倒爐渣、光電利益，到這次的議長賄選案，背後的主事者郭再欽，一度還是民進黨中執委，權力直通台南市政府與民進黨核心，從地方到中央都有人幫他撐腰。
黃珊珊指出，這樣的利益結構，不只是綠營長期執政下的藏污納垢，更重要的是，國民黨在野多年也難以敵擋，過去同樣因為議長賄選案入獄的國民黨前台南市議長李全教，出獄後一樣繼續操盤國民黨在台南市的佈局，著眼的一樣是光電開發利益。藍綠兩黨一起沈淪在貪腐結構之中，共同創造了目無王法的「台南國」。換句話說，要終結地方黑金勢力，除了寄望法律外，就是喚起社會大眾，一起終結這樣的「藍綠共治」的利益結構。
黃珊珊表示，「不要以為黑金與我們無關，我們可以選擇冷漠以對，」讓這些地方勢力為所欲為，亂埋爐渣、破壞環境，甚至開槍影響民眾生命安全。
黃珊珊呼籲，給良善的第三勢力一個機會，讓金權勢力無法再與「共治」的藍綠兩黨一起共舞，讓地方政治不再被黑金壟斷。「終結黑金，就用你手中的選票，終結藍綠合作打造的利益結構開始。」