汪小菲鬥不過大S敗訴！凌晨失眠突曬衣帽間：很心疼他們
大S（徐熙媛）與前夫汪小菲2021年11月離婚，原定說好定期定額給付生活費，未料他未履行協議，遭大S聲請強制執行750萬元獲准，他提出債務人異議之訴控告前妻，經台北地院審理後，法院今（27）日駁回原告汪小菲的請求，判汪小菲敗訴，可上訴。粉絲關切汪小菲的回應，他卻只在微博上發文介紹自家餐廳「麻六記」的新菜單，還心疼同事深夜直播辛苦，被網友笑說「你敗訴了，心疼自己吧」！
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲和張蘭母子近日諸事纏身，「俏江南」在新加坡官司敗訴後，爆出欠債43億元債務，令外界咋舌，也疑似和直播團隊鬧翻，團隊行銷總監孟賀一下帶走了20多人，還要他們別逼太緊，若感覺被威脅會爆料，但汪小菲不受影響，照樣深夜和友人到夜店進行社交活動，放鬆身心。
今日官司判決，他疑似心事重重失眠，凌晨3點多陪伴同事小宇直播帶貨，表明特別心疼他們，隨後又睡在辦公室裡，曬出裡面的衣帽間、檯燈和家人照片，語氣裡似乎帶著醉意。他透露為了方便，自己辦公室和餐飲公司直播間都選在北京商務特區CBD的精華地段，工作完就睡在辦公室裡，為了事業要好好打拚幾年。
官司結果出爐後，眾人關心汪小菲現況，結果他在微博不提和大S的官司，反而趁機宣傳餐廳菜單、新店家設計空間和衣帽間，讓粉絲摸不著頭緒，紛紛留言「上熱搜再發一波廣告，不付撫養費，真男人！」、「法院判了，你不懟一下？」、「事業這麼成功，一定要給撫養費啊，要不然多讓人笑話」，也有人心疼他，「你少喝點酒，敗訴也不是多大個事兒，好好做好事業」、「衣帽間整齊乾淨！小菲是個好男人，會遇到更好的女人對你好的」。