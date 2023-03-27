內幕／獅子大開口要25億美元　宏國與台斷交換北京金援

中低薪房貸族補助3萬年中開放登記　55萬戶受惠

▲行政院召開「溫暖及時疫後特別預算啟動」記者會，發言人羅秉成場到出席。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.27）
▲行政院召開「溫暖及時疫後特別預算啟動」記者會，發言人羅秉成場到出席。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.27）

記者陳威叡／台北報導

行政院今（27）日舉辦「溫暖及時疫後特別預算啟動」記者會，內政部表示，疫後特別預算立法院三讀通過，其中依據「減輕居住負擔及提高居住品質」所研擬的「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，也經本行政院日前審查通過，預計6月開放線上與臨櫃申請，經審核通過後將一次撥付3萬元支持金，預估第一批符合資格的房貸族可於7月中領到。

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內政部表示，過去3年受到疫情影響，全球經貿動能趨緩復甦中，惟受到央行持續升息影響，也讓國內中產以下的房貸族生活壓力變大。因此內政部將透過中產以下房貸族支持方案，來協助一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，共同面對後疫情時代的生活。

內政部指出，方案補助對象是國內自用住宅貸款戶，其與配偶、未成年子女應符合2021年家庭總所得合計120萬元以內，僅有一間房子規定；台北市房屋原始核貸金額在 850 萬元以內，其他地區房屋核貸金額在 700 萬元以內，預估將可嘉惠55萬戶中低薪房貸族。

針對符合資格民眾，內政部說明，首先是僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳之貸款餘額；第二為合計持有房屋一戶以內；第三原始核貸金額台北市850萬元以下的房屋、其他縣市原始核貸金額700萬以下的房屋；第四2021年家庭成員各類所得總額合計120萬元以內；最後認定基準日今年2月28日，定額支持3萬元以全國平均房貸餘額495萬元，2022年央行累積升息0.625%來估算而得。政策不適用於購買高價住宅民眾。

內政部指出，此政策的重點就是要減輕中低薪房貸族的居住負擔，並再次強調協助對象是已有貸款的人，而不是未來要買房子的人，此外購買高房價者也無法適用。

內政部最後強調，本計畫是支持受疫情衝擊的中低薪民眾，另也會持續透過擴大推動租金補貼、增加直接興建社會住宅及擴大辦理包租代管等措施，讓民眾能有多元的居住支持可以選擇及實質減輕其居住的負擔。關於「居住正義」的落實，內政部會有次序、有重點的提出多元措施，規劃長遠且永續的居住政策。

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