曾格爾勾搭人夫遭求償200萬！富商傳今出庭還原曖昧始末
「登山女神」曾格爾去年被週刊爆料介入已婚陳姓富商家庭，和富商搞曖昧甚至到溫泉會館發生關係，正宮岳女氣得向她提告求償200萬元，對此，士林地院民庭預計今（27）日下午再度開庭，傳出陳姓富商也將親自到庭作證還原整起曖昧事件始末。不過曾格爾近日也在臉書發文，稱自己熱愛爬山，當初覺得岳的公關公司不適合，拒絕簽下經紀約，引發岳女不滿，因此才導致後續的網路霸凌發生，「一系列的公關操作，請適可而止」。
記者郭佩蓉/綜合報導
岳姓正宮在臉書指控曾格爾當時聯絡她先生談合作事宜，最後轉變為曖昧並主動邀約她先生外宿、要求贊助170萬元；曾格爾去年8月約她先生到溫泉飯店一舉，不僅違反防疫規定，還侵犯她的配偶權，她當時邊哭邊截了175張證據截圖，提告求償200萬元。岳女昨日也在臉書發文，表示：「請曾格爾在開庭前不要再用不實謊言混淆視聽。」對於曾格爾「因為不簽約而受報復」的謊言，她也將考慮對曾格爾提出妨害名譽的民刑事訴訟，「除了維護我與公司的聲譽外，也希望能導正這種充滿謊言的風氣」。
對此，曾格爾則透過臉書回應，表示從去年10月開始被對方指控和攻擊以來，她沒有去反擊，也不想引發任何爭端，「但是幾個月來我被攻擊的次數真的沒有少過。網友們可以清楚的看到，風向一面倒。而我想要爭取世界紀錄，沒有太多時間，一直在專注地在登山和訓練上」，為此，她替自己發聲及還原事實，希望能阻止網路霸凌，「一系列的公關操作，請適可而止」。
曾格爾說道，她目前不公開對話紀錄，是因為不想要有爭論，若再被進一步攻擊，就會公開更多資料。對於岳女的不實資訊，她也回應：「我希望找到適合的經紀公司去把登山運動變成有質感，和家人討論之後，覺得岳啟儒的公關公司不合適，因此最後拒絕。我拒絕簽約，同上對話紀錄清清楚楚，我表明的是拒絕跟她簽約，岳啟儒何來結論說我要跟她合作？請不要顛倒是非。」據傳，陳姓富商今日下午將出庭作證，親自說明與曾格爾兩人的曖昧關係始末。