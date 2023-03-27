國民黨青年事務委員會名單出爐　朱立倫：盼培訓更多人才

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4位青工會之社會青年代表：廖怡婷、李昶志、吳禹辰、侯國輝、4位青年團學生代表：黃騰憲、周永秦、劉秉叡、鄧凱勛，及5位青年議題及相關領域表現傑出社會人士：黃日寬、李庚羲、周孝宇、馬瑞成、丁瑀。
朱立倫表示，未來必須讓更多年輕的戰將面對2024，與國民黨的總統候選人、立委候選人一起打拚；艱困選區也要號召更多的藍軍新戰士，歡迎大家投入挑戰。他強調，年輕人的精神就是不怕困難與挑戰，青年事務委員會在這一屆有更多的創新，更多的成果，期待大家一同來參與，為黨培訓更多青年優秀人才。
朱立倫表示，國民黨過去一年將原來青年團及青工會整合並擴大功能，將青年工作踏實發展或各地深耕，無論是青年政策、青年實習或者青年參政、青年論壇等各項工作，都做出一定的成果，許多年輕朋友也直接進到國民黨，參加各個營隊，例如中山政經塾、KOL培訓營，以及中山獎學金或孫運璿獎學金的發表等。
此外，朱主席也說，實際落實在青年參政方面，去年國民黨勇敢的實施百分之百的加權，也看到總共152位的青年參選人，其中111位當選成為年輕的民意代表，「這是我們的驕傲，我們的光榮」；去年勝選後，許多年輕的青年同仁成為各縣市重要的發言人或幹部，國民黨培訓青年一步一腳印，讓年輕人建立了關心公共事務的管道。
國民黨祕書長黃健庭則指出，新一屆委員來自全國各地，在各自不同的領域上有傑出表現，包括青年培育、生涯規劃，甚至是都市更新與教改議題，希望未來將各自專長帶到青年事務的平臺，共同努力讓國民黨青年工作做得更好。