約30家早餐業發起「拒」蛋運動　高市稽查蛋商無違法囤積

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業者說，早餐店、餐飲等行業需求蛋量大，針對這些蛋量大行業，原本蛋價市場機制在漲價前都會在週一通知公告；若降價，會在週三通知公告；但上週蛋商突然提前於上週五通知今天要漲價，每箱漲價60元，已片面破壞市場機制。
業者認為，因中北部蛋商以更高價格向南部蛋農收購，造成另一波的蛋價恐慌，缺蛋、大幅漲價等情況是囤積與恐慌所造成；短期缺蛋是事實，但是因恐慌心理，造成家庭民眾搶購囤積，使缺蛋更加雪上加霜，更加重造成蛋價哄抬。
業者強調，生鮮雞蛋只能儲存一星期，缺蛋只是短暫現象、不是結構問題，除評估串聯早餐店家與餐飲業者不買蛋，也呼籲消費者抵制至少一個星期甚至更多日子也不消費蛋，讓蛋商、蛋農無法惡意哄抬蛋價。
針對近期雞蛋供給及價格波動問題，高雄市政府行政暨國際處消保官在日前會同法務部調查局稽查6家大型蛋商。國行處主任消保官殷茂乾表示，3月14、15、17日及21日，該處消保官會同調查局稽查高雄6家大型蛋商，目前尚無查獲蛋商違法囤積情事，將持續掌握雞蛋產銷市況以及價格，防範哄抬蛋價之不法情事。官呼籲民眾不要搶購、不要囤積。
高市府消保官也表示，近期較為缺蛋主要原因，係因禽流感雞隻少蛋量供應不足，造成供需失衡，為了讓雞蛋使用趨於平衡，呼籲民眾不要搶購、不要囤積。高市府將持續會同法務部調查局稽查大盤蛋商，期盼從預防上游大盤蛋商違法囤積著手，避免大盤蛋商囤積造成市場供需失衡，儘量維持市場交易價格平穩。若民眾發現廠商有異常囤積或哄抬等情形，可撥打1950消費者服務專線或1999市民專線反應，市府消保官將立即查處。