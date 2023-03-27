男「很愛喝」肝長出巨瘤　3醫合力變不見

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患者坦言自己過去確實「很愛喝」，每天至少喝3瓶啤酒，但去年發現午餐便當吃一半就吃不下，且體重不斷降低，雖然本身沒有發現，但妻子察覺異狀，堅持要求到醫院檢查，最後看到手術取出的巨型腫瘤，當下讓他十分震撼，希望藉由本身案例呼籲民眾務必定期健康檢查，並戒除飲酒習慣，感嘆「命只有一條，能跟家人繼續生活，才是有價值的事情」。
亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師許樹湖指出，51歲吳姓患者是B肝帶原者，但因工作忙碌，長年來幾乎都沒持續追蹤病情，且本身有飲酒習慣，他自述去年8月因爆瘦就醫，才發現體內左肝腫瘤不僅長大，也壓迫到肝門靜脈血管，佔據原本正常的肝臟幾乎75%，大幅增添手術切除的難度。
患者之後曾接連諮詢其他醫院，但都告知因為腫瘤過大無法手術，之後經亞大醫院肝膽腸胃科、放射腫瘤科以及一般外科醫師跨科會議討論後，決定採取「四箭療法」一拚，希望能為患者帶來一線生機。
放腫科主任王博民指出，所謂「四箭療法」是指一般肝癌患者會透過標靶藥物先控制病情，考量該患者肝腫瘤過於巨大，決定搭配免疫治療、「好神刀」放射治療及切肝手術等3種合併療法，前三者先讓肝腫瘤在4週密集治療後，迅速從20公分縮小到14公分，達到安全範圍後，再由一般外科團隊接手治療。
執刀的一般外科主任葉俊杰強調，以往這類巨型肝腫瘤患者多半僅能以栓塞方式保守治療，但近年來隨著免疫療法及精準放療技術大躍進，已可讓腫瘤縮小到安全手術的範圍內，可說是「從不可能到可能」，不僅提高手術成功率，也延長患者生命，例如這位患者以傳統手術方式切除左肝，過程中出血量僅650 C.C.，術後第9天便順利出院，回診檢查報告都十分正常。
王博民指出，經過追蹤，患者目前的「肝癌血清腫瘤標記指數」(PIVKA-II)也從5000多，下降到小於40的正常值範圍內，且腎臟、血糖值等各項指數也恢復穩定，顯見上述治療方式幫助患者抗癌成功。
三位醫師提醒，民眾若有B肝、C肝病史，且出現出現爆瘦、腹脹、莫名容易覺得累等症狀，就得提高警覺，但若真的發現癌症找上門，民眾也不用過於恐慌，因隨著醫療技術日新月異，治療方法愈來愈多，只要願意配合醫師建議，都有機會戰勝病魔，重獲新生。