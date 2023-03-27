阿滴新家Joeman也喊美！「開箱片」流量爆表：根本藝術品
擁有273萬訂閱的人氣YouTuber「阿滴」昨（26）日發布「開箱新家」的影片，片中邀請Joeman一同介紹家中玄關、客廳、廚房、臥室等室內空間，阿滴表示，自己的新家室內坪數約31至32坪，一坪售價為67萬，在台北市相對較便宜，而歷經半年的裝潢與打造後，家中完整的樣貌也被不少網紅和粉絲盛讚「太美了啦」、「根本樣品屋」，Joeman也感動表示，「看你這麼辛苦，真的值得啦」，而影片更直接衝上直接衝上發燒影片第一名。
記者張志浩/綜合報導
阿滴表示，自己的新家位於台北市的一棟新大樓，一坪67萬的售價在北市算是相對便宜，不過在室內的裝潢上可是特別請設計師規劃，並下重本耗費半年時間才完成；例如一進門的玄關大小幾乎等同於臥室，許多家具也都是選擇使用原木材質，廚房牆壁和地板都採用水磨石等。
除了家具、電器讓阿滴感到滿意外，他也誇讚「我覺得設計師很厲害的是，他在規劃格局時，除了把餐廳、開放式廚房做很好外，每一間房間、、空間包括廁所，全部都有自然採光」，阿滴片尾總結，「有一個自己的家，就有一些打拼的動力」，並提及自己現在都長時間待在家，能入住自己理想的地段、格局、價格的新房感到非常值得。
而阿滴這支和Joeman合作的開箱影片，在昨日發布後，不到24小時已逼近50萬的觀看次數，並衝上發燒第一，粉絲們紛紛留言表示，「房子好有清潔感，很舒服，這種色調超喜歡的」、「接下來阿滴差不多要準備結婚了吧」、「這個家簡直就是一個藝術品」、「看到這影片，有家的感覺真好，尤其是自己打拼來的」、「真的是強強聯手啊！YT界創業成功的兩個男人。」