北中南生活圈交通月票價格出爐　預計7月上路

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交通部說明，目前三大生活圈縣市已展開相關前置作業，包括營運規則確認、票證系統整合、驗票程式修改與驗測等，預計將於今年7月發行上路，初步規劃販售通路包括捷運車站、台鐵車站及網路APP購買等方式，屆時交通部也會要求印製有中央統一識別票證，以及舉辦行銷宣傳活動，來鼓勵民眾購買月票多多搭乘公共運輸。
交通部指出，至於在其他縣市部分，因以往無月票推動經驗與基礎，所需作業時間較長，交通部也會加以輔導協助，希望在今年下半年其他生活圈或縣市月票措施可以陸續上路，嘉惠更多通勤族群。
另外在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，則規劃台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。
關於加速擴大吸引國際觀光客部分，交通部說，將自5月起辦理促進自由行旅客來台措施及加速團客來台措施。自由行來台國際旅客有機會抽獎獲得5000元消費金，總共50萬份；在鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊方面，依照停留天數及團體人數，給予5000元到5萬元獎助金，預計獎助9萬團，進而帶動食宿遊購行等觀光關聯產業商機。
旅宿業長期存在缺工問題，考量來台旅客成長，為穩定接待國際旅客旅宿業服務量能，交通部觀光局自今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金，每人每月5000元，最長1年，以有效改善缺工問題。
交通部表示，目前國內外疫情已逐漸趨緩恢復正常生活，疫後社會經濟活動蓬勃發展之際，推動公共運輸通勤月票及觀光景點公共運輸接駁措施，對於減輕人民負擔、穩定民生物價、健全公共運輸環境及復甦觀光產業等具有莫大效益，更有助於強化國內經濟與社會發展韌性，為國內公共運輸發展與整體交通改善帶來新的契機。
交通部也說明，在本月25日喜迎第100萬名來台國際旅客，不但提前達到百萬人次，也超越今年度第一季82萬人次的目標，相較去年整年度國際旅客總計89萬人次來台，今年短短84天內便已突破百萬人次，象徵國際旅客入境市場曙光已現。