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NBA／勇士只得96分主場新低　Kerr痛斥：出手選擇太糟糕

▲勇士總教練Steve Kerr不滿意球隊的表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士總教練Steve Kerr不滿意球隊的表現。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今(27)日在末節最後時刻被明尼蘇達灰狼給翻盤，以99:96 遭到逆轉。總教練Steve Kerr賽後對於球隊處理球的方式感到不滿，認為球員互相爭搶球權，還嘗試很多低效的出手方式。

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勇士隊今天下半場只拿到41分，Kerr直言球隊打得不夠好，「我們有很多太急、出手選擇糟糕的投籃，球隊沒有做好轉移球，一些回合直接在18英呎做後仰跳投，而當時他的隊友正處於大空檔……」

Kerr認為勇士球員們一直在強行做一些高難度投籃，而不是將球轉移給正確的人，他還指責大家打得「太自私」，沒能用切入和傳球去切割明尼蘇達的防守。 他強調「打敗灰狼隊的關鍵就是不停地轉移球」，但球隊沒做到。

勇士在這場比賽中得到的96分是他們本賽季在主場的最低得分，也是自去年12月21日客場對戰紐約尼克得到94分以來，單場的最低得分。全隊投籃命中率41.5%、三分球命中率37.5%，「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson合計40投13中(32.5%)，三分球24投9中(37.5%)。

此役最後2分鐘，Draymond Green和Jordan Poole各發生一次失誤，導致球隊被對手抓到機會逆轉，Kerr認為「缺乏執行力」，是這些糟糕回合之所以產生的關鍵因素。

「最後2分鐘，我們沒有在場上執行好戰術。」Kerr表示，球隊在這個階段錯失了一次轉換上籃的機會，還發生了失誤，「我們沒有執行好比賽的最後階段。我們不配贏得比賽，他們打敗了我們。」

西區目前戰局紛亂，勇士下一場將面對紐奧良鵜鶘，後者近期打出4連勝，也是他們爭取季後賽排名的主要對手，勝負結果將會十分重要。

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