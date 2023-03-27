嶺東科大三度登上臺北時裝週展演 療癒系風情驚艷全場
由文化部主辦的時尚盛事「臺北時裝週AW23」走秀活動，3月25-26日一連辦理3場次校際展演。嶺東科技大學連續三年透過優異企劃評比，獲選登上臺北時裝週國際級的舞台。今年更傳出捷報，嶺東時尚學院以疫後「永續時尚的療癒情緣」為主題，壓軸展演不但驚豔全場，服飾設計系學生楊子瑩，更以作品「YzY」獲得「潛力設計新秀獎」肯定，殊榮難得。
記者金武鳯/台中報導
2023臺北時裝週校際展在松山文創園區4號倉庫舉行，因有7所服裝設計院校師生參與，為時裝週活動注入年輕活力，展現屬於新世代的蓬勃創意。嶺東科大時尚學院是第三年參加，此次由服飾設計系與流行設計系學生合作，以後疫情時代下「永續時尚的療癒情緣」為主題，展現設計師對於疫情後的日常生活觀察、社會意識型態轉變、自我期許等面向，以正向能量結合永續精神，引領觀眾感受時尚多元表現形式與魅力。尤其以繽紛色彩、手繪印花、異材質交錯等設計，傳達給大眾獨特的視覺樣態，讓人沉浸在美好的療癒時刻。
今年時裝週校際參展踴躍，共有7校117名學生提出248套優秀作品中，經專業評審評選出4位「潛力設計新秀獎」，嶺東科大服飾設計系學生楊子瑩，是技職體系唯一獲獎學生，難能事貴。楊子瑩自僑泰中學廣告設計科畢業後，因興趣跨足到服裝設計領域，表現一樣優異。其獲獎作品「YzY」，是利用機能彈性布材質， 展現時尚運動感外，也流露對未知的未來有所憧憬，獲得評審一致好評。
嶺東科大副校長兼時尚學院院長嚴貞表示，嶺東科大學生作品連續三年獲邀在臺北時裝週展演，從校際走向國際，這是對學生多年學習成果的最大肯定與鼓勵。近年學校積極用設計實踐SDGs，以永續時尚及循環再生為理念，善盡大學社會責任，也因此屢獲德國紅點獎、紅點概念獎、新一代設計展等多項大獎肯定，未來時尚學院將持續不斷培養優秀人才，為創新多元時尚市場盡一份心力。