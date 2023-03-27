中市公車「笑臉鈴鐺」候車不放心　乘客習慣「人肉叫車」

我是廣告 請繼續往下閱讀
張芬郁表示，交通局在2022年1月耗費千萬，在136座候車亭設置服務燈系統，只要按下欲搭乘的公車路線，就會出現輪椅圖案，今年再新建100座，同時把原本的輪椅圖示改為黃色「笑臉鈴鐺」，另推出結合台中公車APP，在距離候車亭30公尺時，可無線啟動服務燈。
張芬郁指出，目前大里霧峰有8座候車亭設置「笑臉鈴鐺」，她走訪一遭和其他台中市站點發現按鈕因建置時間不同，外觀有多個版本，多數民眾不知按鈕的功用為何，有的候車亭以貼文告知使用方式，有的則是小小一排字難以閱讀，而縱使已按鈴候車的民眾還是習慣站在路邊揮手，民眾說雙手萬能「人肉叫車」最放心，不然一班車沒坐上恐怕還得等上半小時。
張芬郁表示，候車亭的按鈴和公車沒有連線，司機只能目測「笑臉鈴鐺」顯示板有無燈亮，司機私下反應「看到那個笑臉很想哭」，鈴鐺太小看不清楚路線亮燈、顯示板遭樹蔭招牌遮蔽、或有人按錯燈，燈亮著卻沒有乘客。
張芬郁實際走一遭，發現益民國小和霧峰農工的「笑臉鈴鐺」顯示板被招牌和樹蔭遮住，也有民眾突決定改搭乘另條線的公車走了，多按的鈴鐺燈還是亮著，讓公車載不到乘客。
張芬郁表示，長按三秒可以取消燈號，但難免乘客匆忙上車來不及取消或不會使用，或是惡作劇亂按，最後必須等該路線公車過站後30秒才會自動取消，難怪司機會笑臉變哭臉。
交通局說，部分站點服務燈遭路樹或招牌遮蔽，交通局將全面檢視清查改善。對於民眾不熟悉設備操作與駕駛過站未停，交通局將持續加強宣導，要求業者嚴格督促司機配合服務燈停靠載客，發揮安全便利的乘車功能。