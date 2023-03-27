主人遭刺喪命！鸚鵡滴水不進「狂喊2字」 警循線抓兇手
動物也將一切看在眼裡啊！2014年印度一名人妻在家中被刺14刀身亡，屋裡財物也不翼而飛，丈夫十分悲痛，家中的寵物鸚鵡同時開始不吃不喝，當人們談論到侄女「阿舒（Ashu）」的名字時，牠反應激烈並持續尖叫，丈夫將此事通報警察，而最終調查顯示阿舒果然是殺人兇手。
記者李惠婷/綜合報導
據外媒報導，維杰（Vijay Sharma）於2014年2月20日帶孩子參加婚禮，回家後發現妻子與愛犬遭亂刀砍死，家中財物也被洗劫一空。慘案發生後，寵物鸚鵡突然開始不吃不喝，且行為與過去大為不同，維杰猜測牠可能目睹了整起事件，於是向其唱名每一位嫌疑人，就當念到阿舒的名字時，鸚鵡的情緒瞬間變得激動，並不斷重複尖叫著這個名字：「阿舒！阿舒！」。
維杰將此異狀通報警方，在審問過後得知，阿舒確實是該案的行凶人，並說明當時自己夥同朋友入室偷竊，不料與之撞個正著，接著變連捅死者14刀，期間狗狗在一旁不停吠叫，於是也被刺9刀殺害。
歷經9年審判，阿舒與共犯被處無期徒刑及7.2萬盧比（約新台幣2.6萬元）罰款，可這個結果寵物鸚鵡和維杰都看不到了，他們分別在案發半年後及2020年11月離世。
維杰的女兒說明，當初父母與阿舒經常來往，甚至還提供金援助其取得MBA學位，阿舒也曾在家中借住多年，故對現金、珠寶等貴重物品的位置瞭若指掌，可沒想到她竟會偷竊行兇。維杰女兒對目前的判決結果相當不滿，將會向最高法院請願，希望能對阿舒處以極刑。