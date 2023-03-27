1200成年禮金6月6日開放領取　近百萬人受惠　

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此外，考量藝FUN券約有6成用於書店，且其中8成5集中連鎖書店，為支持獨立書店營運，特別加碼成年禮金至非連鎖且獨立經營的實體書店，以及偏遠地區非連鎖圖書銷售據點消費，點數將加碼2點贈送1點，最多放大至1800點。
為讓高中職、國中及國小學生有更多的文化體驗機會，文化部將與地方政府合作辦理「校外文化體驗一日遊」，以非六都及偏鄉地區學生為優先，鼓勵學校帶領學生到文化部所屬館所或鄰近地方文化設施、場域等參訪，並搭配導覽、節目欣賞、體驗等活動。預計至2025年達成各縣市至少100車次，全國合計4000車次、15萬人次目標，讓學生「走出教室、走進藝文場域」。
此外，為補足偏鄉藝文展演資源有限，且歷經3年疫情大型戶外演出幾乎停擺，偏鄉民眾藝文活動參與機會更為匱乏情況。文化部預計自7月起至年底，陸續於非六都及偏鄉辦理10場次大型展演活動，包含音樂、舞蹈、戲劇、馬戲、偶戲等，也將配合辦理藝術市集，邀請各類藝術工作者參與展售，提供成年禮金使用方案等，讓藝文參與機會深入台灣各個角落。
文化部強調，文化部深知各藝文產業歷經疫情的辛苦，也理解文化藝術撫慰惶惶不安人心的力量。因此，疫後藝文振興的腳步一定會持續進行，文化部將陸續推出各項產業振興方案及訊息，期盼精準協助產業振興，並且讓藝文參與深入國人生活，建立台灣文化自信。