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搜索律師事務所違憲？憲法法庭今辯論

▲憲法法庭舉行言詞辯論（圖／翻攝司法院影音）
▲憲法法庭舉行言詞辯論（圖／翻攝司法院影音）

記者潘千詩／台北報導

理律法律事務所2011年遭檢調搜索、扣押相關事證後，主張《刑事訴訟法》有關搜索、扣押的規定有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今（27）日行言詞辯論，司法院刑事廳及法務部均認為現行規定沒有違憲。

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理律認為，檢調搜索時，翻閱、檢視與聲請案由無關的資料，並扣押長達4個月的電子郵件，主張《刑事訴訟法》第122條第2項、第133條第1項等規定，侵害被告與律師之間的秘密溝通豁免權，破壞辯護制度設立的精神和目的，讓當事人對律師陳述、揭露的內容，成為對自身不利的證據，實質侵害「被告不自證己罪」原則，牴觸憲法保障人民的訴訟權。

憲法法庭整理出二項爭點，包括：律師與當事人間之秘匿特權（或稱秘密溝通豁免權）、律師執業隱私權是否應受憲法保障，相關保障依據、對象、內涵及範圍為何？

《刑事訴訟法》第122條第2項、第133條第1項規定，是否侵害秘匿特權、律師執業隱私權？

司法院刑事廳表示，法院應本於憲法訴訟權保障、刑事訴訟法規範意旨，就個案發動搜索、扣押詳加審視，做出適當的指示或限制，甚至在搜索、扣押有違法情形時，也能否定所得證據的證據能力，足以保障被告受辯護權、訴訟防禦權，沒有秘匿特權受侵害的情形。

法務部認為，搜索律師事務所，相對於追訴犯罪、發現真實的重大公益，秘匿特權並非完全不能以公權力干涉；再者，美、德、日的立法例皆未禁止搜索律師事務所，從《刑事訴訟法》相關規定符合法律保留、法官保留、明確性原則和比例原則。

法務部說，檢察官聲請搜索第三人律師事務所，均依法律審慎判斷是否符合法定要件，法院也有嚴格審查基準，可以具體指示，並有事中檢視扣押物、事後救濟、證據禁止等程序避免濫權，認為沒有違憲疑慮，應屬合憲。

政大法律系教授楊雲驊表示，《刑事訴訟法》第122條第2項沒有違憲疑慮，但搜索律師事務所應在適當性的審查上需更為嚴格，除了所涉犯罪嫌疑的程度外，也包括罪行的嚴重性、可預期的刑度，也均須列入考量；另《刑事訴訟法》第133條第1項須填補漏洞，擴大禁止扣押的範圍。

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