搜索律師事務所違憲？憲法法庭今辯論

我是廣告 請繼續往下閱讀
憲法法庭整理出二項爭點，包括：律師與當事人間之秘匿特權（或稱秘密溝通豁免權）、律師執業隱私權是否應受憲法保障，相關保障依據、對象、內涵及範圍為何？
《刑事訴訟法》第122條第2項、第133條第1項規定，是否侵害秘匿特權、律師執業隱私權？
司法院刑事廳表示，法院應本於憲法訴訟權保障、刑事訴訟法規範意旨，就個案發動搜索、扣押詳加審視，做出適當的指示或限制，甚至在搜索、扣押有違法情形時，也能否定所得證據的證據能力，足以保障被告受辯護權、訴訟防禦權，沒有秘匿特權受侵害的情形。
法務部認為，搜索律師事務所，相對於追訴犯罪、發現真實的重大公益，秘匿特權並非完全不能以公權力干涉；再者，美、德、日的立法例皆未禁止搜索律師事務所，從《刑事訴訟法》相關規定符合法律保留、法官保留、明確性原則和比例原則。
法務部說，檢察官聲請搜索第三人律師事務所，均依法律審慎判斷是否符合法定要件，法院也有嚴格審查基準，可以具體指示，並有事中檢視扣押物、事後救濟、證據禁止等程序避免濫權，認為沒有違憲疑慮，應屬合憲。
政大法律系教授楊雲驊表示，《刑事訴訟法》第122條第2項沒有違憲疑慮，但搜索律師事務所應在適當性的審查上需更為嚴格，除了所涉犯罪嫌疑的程度外，也包括罪行的嚴重性、可預期的刑度，也均須列入考量；另《刑事訴訟法》第133條第1項須填補漏洞，擴大禁止扣押的範圍。