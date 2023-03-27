巷仔內／一個人的武林！馬英九堅持訪中　追求歷史定位

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昔日手下敗將變成國家元首，馬英九在8年市長任內一直與扁互別苗頭，等到馬英九順利當選總統，還囊括765萬張總統選票大勝，只不過馬還是晚了扁8年才當總統。於是馬英九在8年總統任內努力「撥亂反正」，徹底反轉扁任內的兩岸外交政策，改走與中國友好路線。在馬任內，海基海峽兩會恢復對談，簽署不少協議，甚至我陸委會主委與中國國台辦主任，還首度有了官方交流。
但這麼耀眼的兩岸政績，卻不被台灣選民認同。國民黨在2014年的縣市長選舉慘敗，馬英九辭去黨主席負責。但少了黨主席身分的馬英九，反而更想證明自己在兩岸間的成就，靠的是「馬英九」三個字而非「國民黨」。2015年底，當時距離總統大選剩不到3個月，馬英九不顧國民黨選情，在新加坡與中國領導人習近平見面，是兩岸領導人首度用元首的身分見面。馬習會讓馬英九再度嘗到「史上第一人」的滋味。
2016年總統蔡英文上任後，馬英九遭到政府出境管制。而蔡政府也再度把台灣的兩岸外交方向，從親中轉向親美，兩岸關係急凍，對馬英九而言，他在8年任內打下的兩岸交流基礎，全被蔡英文搞砸了；但這樣搞砸兩岸關係的蔡英文，竟然在2020年大選，獲得817萬總統選票，打破他2008年的紀錄。
馬與扁同年出生、同是台大法律系畢業，但扁是史上最年輕的總統、首位民進黨籍總統；馬與蔡英文，同是台大法律系、曾任教政大、曾擔任過陸委會主委，但蔡英文是史上首位女總統、得票率史上最高。失去「歷史地位」的馬英九，在管制解除後，立即決定到中國祭祖，找回自己的「歷史地位」。
馬英九此行定位尷尬，被中國定位為「元首級」訪問，卻不能與太過高層的中國官員見面，希望降低政治色彩，但若會見的官員層級太低，卻又自失身分；而最有可能代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，兩岸外交政策不明頻遭詬病，馬英九此行是幫侯友宜加分，抑或是嚇走原本有機會挺侯的中間選民，也未可知。蔡英文在兩天後就要過境美國，前後任元首一位訪中、一位訪美，兩人行程也勢必會被外界拿來比較。
這一切，馬英九不可能不知道。但馬英九還是照原定計畫，搭乘14點40分飛機，飛往中國。從首位民選的外省籍總統、首位與中國領導人見面的總統、再到首位踏上那片國民黨曾失去領地的卸任總統，馬英九在意的不是民進黨會不會批評、是否符合人民期待，更不會是國民黨選情，他在兩岸間，一直追求的是屬於自己的「第一」，無法容忍其他人搶走他的第一。這是馬英九致力追求，一個人的武林。