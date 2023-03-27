《寶可夢》3影集4月登出Netflix　家長抖：孩子要暴動了

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在新上架影集部分，有《天國與地獄：瘋狂的2人》、《INVISIBLE》、《怒嗆人生》、《去有風的地方》、《寶貝老闆：返寶還童第2季》、《造后者》、《與卡戴珊同行第13季》、《光露營就很忙了》、《印度媒婆第3季》、《壞媽媽》、《最好的妳：第2季第2部》、《鹿角男孩第2季》、《入間同學入魔了第3季》、《地獄樂》等。
新上架影集中最受矚目首推政治系韓劇《造后者》，描述公關高手幫助人權律師登上市長大位，並扳倒前東家的過程，預計4月14日開始跟播。陸劇《去有風的地方》由劉亦菲、李現主演，描寫痛失摯友後，原本以事業為重的許紅豆辭去工作，來到有如世外桃源的村落展開新生活。
在即將下架的電影部分，包括南韓情色驚悚片《下女的誘惑》，動畫《史瑞克快樂4神仙》、經典《搶救雷恩大兵》、《香水》、《屍樂園》、《環太平洋》、《地心引力》都會下架。
即將下架的影集光是《寶可夢》系列就有3部，包括4月3日要下線《寶可夢XY：Kalos Quest》、4月15日下架的《寶可夢XY：XYZ》、4月24日下架的《寶可夢：太陽&月亮》。另外，韓劇《金裝律師》、台劇《用九椪柑店》等都會下架。
同時網友發現Netflix將於3月31日上線《灌籃高手》電視動畫，4月15日會上線《航海王》，加上已經上架的《名偵探柯南》，3大神級動畫齊聚，也讓觀眾相當期待。