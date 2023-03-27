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《寶可夢》3影集4月登出Netflix　家長抖：孩子要暴動了

▲《寶可夢》系列3部影集4月將登出Netflix平台，家長為此感到相當害怕。（圖／@anipoke_PR）
▲《寶可夢》系列3部影集4月將登出Netflix平台，家長為此感到相當害怕。（圖／@anipoke_PR）

記者徐銘穗/綜合報導

清明節5天連假即將到來！Netflix今（27）日公布新上架及下架片單，隨著《寶可夢》第一男主角小智日前正式結束長達24年旅程後，《寶可夢》系列有3部影集也即將登出Netflix，不少家長崩潰：「我家孩子要暴動了」。不過，好消息是經典動漫《灌籃高手》本周五（3/31）就要上線

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3月即將過完，Netflix今（27）在臉書粉專公布4月異動片單，新上架電影有飢渴遊戲、七王喪鐘、玩命關頭9、致富攻略（紀錄片）、真愛導演及鱷魚歌王等6部。電影新片陣容讓網友有點失望，「電影都不太行」。

▲Netflix今公開4月新上架片單，政治系韓劇《造后者》十分受到期待。（圖／翻攝Netflix臉書）
▲Netflix今公開4月新上架片單，政治系韓劇《造后者》十分受到期待。（圖／翻攝Netflix臉書）
在新上架影集部分，有《天國與地獄：瘋狂的2人》、《INVISIBLE》、《怒嗆人生》、《去有風的地方》、《寶貝老闆：返寶還童第2季》、《造后者》、《與卡戴珊同行第13季》、《光露營就很忙了》、《印度媒婆第3季》、《壞媽媽》、《最好的妳：第2季第2部》、《鹿角男孩第2季》、《入間同學入魔了第3季》、《地獄樂》等。

新上架影集中最受矚目首推政治系韓劇《造后者》，描述公關高手幫助人權律師登上市長大位，並扳倒前東家的過程，預計4月14日開始跟播。陸劇《去有風的地方》由劉亦菲、李現主演，描寫痛失摯友後，原本以事業為重的許紅豆辭去工作，來到有如世外桃源的村落展開新生活。

▲4月下架片單中以寶可夢系列影集最讓家長不捨。（圖／翻攝Netflix臉書）
▲4月下架片單中以寶可夢系列影集最讓家長不捨。（圖／翻攝Netflix臉書）
在即將下架的電影部分，包括南韓情色驚悚片《下女的誘惑》，動畫《史瑞克快樂4神仙》、經典《搶救雷恩大兵》、《香水》、《屍樂園》、《環太平洋》、《地心引力》都會下架。

即將下架的影集光是《寶可夢》系列就有3部，包括4月3日要下線《寶可夢XY：Kalos Quest》、4月15日下架的《寶可夢XY：XYZ》、4月24日下架的《寶可夢：太陽&月亮》。另外，韓劇《金裝律師》、台劇《用九椪柑店》等都會下架。

同時網友發現Netflix將於3月31日上線《灌籃高手》電視動畫，4月15日會上線《航海王》，加上已經上架的《名偵探柯南》，3大神級動畫齊聚，也讓觀眾相當期待。

▲經典動漫《灌籃高手》本周五就要上線。（圖／翻攝Netflix臉書）
▲經典動漫《灌籃高手》本周五就要上線。（圖／翻攝Netflix臉書）
▲動漫《航海王》4月15日即將上線。（圖／翻攝Netflix臉書）
▲動漫《航海王》4月15日即將上線。（圖／翻攝Netflix臉書）

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