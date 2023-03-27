做工的人電影版首映　盧秀燕準備「電影套餐」分享

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首映會上，盧秀燕與電影監製林昱伶、導演鄭芬芬、金鐘視帝李銘順及演員游安順、柯叔元、曾珮瑜同框，雙方互贈最能代表電影意象的「工程帽」，一同力邀觀眾進戲院支持「做工的人 電影版」，為「Made in Taichung」的電影衝出票房紅盤，也欣賞台中之美。
盧秀燕表示，感謝劇組看好台中、熱愛台中，全片有90%在台中取景；她稱讚鄭導演選擇場景的好眼光，電影主場景選在「台中國際會展中心」，不但是國際級建設，更是近年台中施政的重點建設之一，「做工的人 電影版」能捕捉會展中心建造期間的身影，讓市府的重要工程在電影中搶先曝光，她身為市長感到與有榮焉。
盧秀燕提到，「做工的人 電影版」在台中首映，這也是疫情以來她第一次參加電影首映會，她現場特別準備最愛的「黃金比例爆米花」，1/3鹹口味加上2/3焦糖口味，搭配可樂，組成特製的「市長套餐」和全場觀眾分享，甜鹹滋味一如電影高潮迭起的劇情，市民朋友一起進戲院，用行動支持優秀國片。
導演鄭芬芬笑說，當初為了超越電視劇格局，「做工的人 電影版」挑選場景原則是「怎麼難搞怎麼選」，主場景是國際級的場館，氣派雄偉，建築高度超過40公尺，讓演員吃足苦頭，不過拍攝成果在視覺上的震撼及視野真的不一般！從創作發想到拍攝執行一路走來，很感謝台中市政府新聞局、建設局、經發局、會展中心工程團隊與台中市影視發展基金會的大力支持，讓這部電影的拍攝十分順利。
主演李銘順、柯叔元、曾珮瑜和游安順也分享在台中拍片的過程，表示在台中拍片非常享受，拍片的過程除了受到台中鄉親的熱情支持和協助，還可以享用很多在地美食，以後接戲希望都可以優先來台中拍片！監製林昱伶也大讚在台中拍片很幸福，因為台中氣候宜人、美食多元，更棒的是熱情友善的台中市民，讓拍攝作業相當順利且開心，推薦大家來台中拍片。
新聞局指出，台中國際會展中心在市府團隊的努力下，不只開工，也即將迎來完工，這次演員為了真實還原「做工的人」的甘苦，吊著鋼索爬上鋼架，一定吃了不少苦頭，感謝鄭導演和製作團隊的用心，讓觀眾們更瞭解勞工朋友們的生活，與他們感同身受，市府也向廣大的勞工朋友說聲「辛苦了！」