遊日注意！不僅機票住宿 日本近4成休閒設施門票調漲
清明連假即將到來，不少台灣民眾也準備規劃出國旅遊，其中日本一直都是台灣民眾的觀光目的地首選之一，不過在新冠肺炎疫情後，不僅住宿、機票隨著需求提升飆漲，根據帝國數據銀行調查顯示，日本國內有將近四成休閒設施（包含遊樂園、水族館、動物園），在過去一年間紛紛調漲過門票。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《共同社》報導，日本帝國數據銀行（帝国データバンク）25日發表調查指出，日本國內190間休閒設施中，有70間設施的門票價格在這一年內漲價，約佔36.8%，相較去年4月1日平均調漲5%。
上述70間設施當中，有62間設施是調漲入場們跳價格，其他8間設施則是需另外購買無限暢遊券。也有一些休閒設施是門票和無限暢遊券等價格不變，但停車場或是園內餐飲價格調漲。根據數據顯示，日本國內休閒設施平均漲幅為5%，其中以水族館漲幅最大，達7.3%，其次為動物園5.8%、遊樂園2.8%。
導致休閒設施全體門票上漲的理由中，以「水電費上漲」佔大宗，其次是「飼料費或原材料價格高漲」和「物價高漲及其他」。報導指出，像是規模較大的水族館、有許多雲霄飛車等遊樂設施的遊樂園，光是水電費就上漲了1.5倍到3倍，使得園方做出調漲門票的決定。