妃妃姐姐邀大小朋友兒童節欣賞紙風車「番薯森林奇遇記」
因應清明連假及兒童節到來，立法委員陳亭妃與台南市議員陳怡珍及北區成功社區發展協會、台灣中油股份有限公司、財團法人陳佳照紀念文化基金會、台南市幼兒教育發展協會，力邀紙風車劇團來台南表演，4月4日兒童節晚上7點將在花園夜市演出「蕃薯森林奇遇記」，要帶領大小親子一同進行一場森林大冒險，演出免費，歡迎民眾踴躍參加。
記者林怡孜/台南報導
陳亭妃表示，因為疫情關係民眾悶了好些年，適逢清明連假及兒童節，為了讓許多年輕家庭一起度過美好又療癒的親子時光，因此邀請深受小朋友喜愛的紙風車劇團特地來台南演出。「蕃薯森林奇遇記」故事描述蕃薯島有個蕃薯國，有天蕃薯國王因為生病失去了笑容，蕃薯大臣與來自四面八方想要幫忙的英雄好漢想盡各種方法要讓國王恢復以往笑容，但都無效，後來才發現原來要治好國王的病，必須要到蕃薯森林尋找「幸福鳥」才行。於是番薯國舉辦了英雄選拔大賽，選出了虎克船長及小飛俠一起到蕃薯森林去尋找幸福鳥，故事精采有趣。小朋友最喜歡的童話經典人物虎克船長、小飛俠、孫悟空一次到齊，還有漫威人物「蝙蝠俠、美國隊長、蜘蛛人」等也都會加碼到台南同場演出。
陳亭妃指出，過去曾舉辦一系列妃妃姐姐親子活動，叫好又叫座，本來應孩子們的要求，還要陸續舉辦，讓家長可以繼續帶著小朋友同樂，但因為疫情攪局，只好擱置。如今終於熬到疫後時代復甦解封，相信紙風車劇團充滿想像力與創意的戲劇演出，能帶給孩童們一個無比歡樂的兒童節。