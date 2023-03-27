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以書會友！聖克里斯多福及尼維斯聯邦贈高市圖英文圖書

▲聖克里斯多福及尼維斯聯邦贈予高雄市立圖書館英語圖書，提昇高市圖英語文本館藏多元性。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.27）
▲聖克里斯多福及尼維斯聯邦贈予高雄市立圖書館英語圖書，提昇高市圖英語文本館藏多元性。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.27）

記者陳美嘉／高雄報導

聖克里斯多福及尼維斯聯邦是我國在加勒比海上的邦交國之一，駐台大使范東亞於今（27）日贈予高雄市立圖書館英語圖書6本，圖書描繪該國歷史、文化，除了兩國間能夠透過閱讀彼此更進一步認識，更提昇高市圖英語文本館藏多元性，有助於英語閱讀推廣，實踐我國雙語化政策。

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高雄市副市長羅達生感謝大使以實際行動深化兩國文化教育交流，充實高市圖英語館藏，豐富高雄市實踐雙語化政策的英語學習資源。期望以此為起手式，未來高市圖能成為克國大使館在南部辦理閱讀推廣與文化交流的合作夥伴，持續保持密切合作，加深克國與高雄的連結。

▲聖克里斯多福及尼維斯聯邦贈予高雄市立圖書館英語圖書，有助於更英語閱讀推廣，實踐我國雙語化政策。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.27）
▲聖克里斯多福及尼維斯聯邦贈予高雄市立圖書館英語圖書，有助於更英語閱讀推廣，實踐我國雙語化政策。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.27）
高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，此次贈書彰顯友邦情誼，也正好回應我國2030邁向雙語化的教育政策。這些贈書入藏後，除了可以在高市圖B1國際繪本中心及5樓國際交流書區借閱，未來也有機會透過高市圖「英語列車」將這些書帶到城市各角落讓更多民眾閱讀。

范東亞表示，上任後便積極投入文化教育交流活動，目前已走訪5所學校宣講。希望透過由克國作家所寫的當地故事，除能向高雄市民介紹克國文化，亦能提供高雄在地學子更加廣博的英語文學學習資源，以行動來支持高雄市達成2030雙語化之目標。

高市圖表示，本次贈送包括3本兒童繪本，分別是《My ABC Book About St.Kitts & Nevis》、《Oma Lu's Visit》及《The Masquerade Dance》，故事內容說明克國的歷史、傳統與嘉年華情景。另外還有以被聯合國指定的硫磺島之世界遺產探險故事為背景，適合中學生閱讀的圖書《Adventure at Brimstone Hill》；以及知名作家 Caryl Phillips的二部作品，《The Final Passage》述說黑人離開非洲故鄉的艱辛生命歷程、另一本《 A Distant Shore 》內容則探討個人與國家民族身分認同的問題，曾獲選為年度最佳小說並入圍國際筆會/福克納獎。

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