以書會友！聖克里斯多福及尼維斯聯邦贈高市圖英文圖書

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高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，此次贈書彰顯友邦情誼，也正好回應我國2030邁向雙語化的教育政策。這些贈書入藏後，除了可以在高市圖B1國際繪本中心及5樓國際交流書區借閱，未來也有機會透過高市圖「英語列車」將這些書帶到城市各角落讓更多民眾閱讀。
范東亞表示，上任後便積極投入文化教育交流活動，目前已走訪5所學校宣講。希望透過由克國作家所寫的當地故事，除能向高雄市民介紹克國文化，亦能提供高雄在地學子更加廣博的英語文學學習資源，以行動來支持高雄市達成2030雙語化之目標。
高市圖表示，本次贈送包括3本兒童繪本，分別是《My ABC Book About St.Kitts & Nevis》、《Oma Lu's Visit》及《The Masquerade Dance》，故事內容說明克國的歷史、傳統與嘉年華情景。另外還有以被聯合國指定的硫磺島之世界遺產探險故事為背景，適合中學生閱讀的圖書《Adventure at Brimstone Hill》；以及知名作家 Caryl Phillips的二部作品，《The Final Passage》述說黑人離開非洲故鄉的艱辛生命歷程、另一本《 A Distant Shore 》內容則探討個人與國家民族身分認同的問題，曾獲選為年度最佳小說並入圍國際筆會/福克納獎。