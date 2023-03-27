房市冷清網紅卻「狂開箱新家」？專家揭原因：他們很聰明
人氣YouTuber「阿滴」昨（26）日發布「開箱新家」影片，片中邀請Joeman一同介紹家中各區的室內空間，阿滴表示自己的新家室內坪數約31至32坪，一坪售價為67萬，影片一出網友大讚阿滴家超美，影片也登上發燒第一。不過針對近期許多網紅紛紛買房，有網友好奇「明明房市處在冷盤，為何仍有不少網紅置產？這樣下去感覺房價很難跌耶」，對此房市專家何世昌也揭露背後原因，直言「他們很聰明！」
記者張志浩/綜合報導
回顧去年下半年至今，除了阿滴之外，YouTuber界包括愛莉莎莎、白癡公主等也紛紛在雙北買房置產，並拍攝相關開箱影片和粉絲分享喜悅；對此房市專家何世昌首先提及，對於網紅來說，買房子除了自住需求，很大一部分還有分享生活、拍開箱影片獲取流量，「他們很聰明，對觀眾來說買房就是買房，但網紅還多了一個工作的誘因在，因此下手機率往往較高。」
而針對「明明房市處在冷盤，為何仍有不少網紅置產？」的疑問，何世昌直言「這些事業能成功的網紅，想法一定比許多人更有前瞻性」，房市雖然受到升息、《平均地權條例》、升息等原因處在冷盤，但這樣的時機點在購屋上反而更有「議價空間」，就算無法大幅度殺價，購屋對手減少的情況下，也更能夠找到符合需求的房子。
何世昌說道，現在許多人的購屋觀念都是「房價太高買不下手，有降價時又想等待更低的時機點」，往往錯過最佳購屋時機；預估目前房市重新整盤回歸穩定的修正期不會太長，建議想購屋的自住客多累積「經驗值」，趁著近期多多看房，且房仲們在房市較冷的時期，通常也會願意多帶客人看幾間房，稍微更改一下房市冷盤就要觀望的觀念，或許就能找到理想的房子。
而針對近日央行升息半碼，不少專家認為，多數房貸族利率跨越2%大關，市場在交易冷清之下，對買氣可是雪上加霜，市場也很難期待。何世昌則認為，升息的議題對買家來說其實已有些疲乏，加上美國聯準會（Fed）表示升息將進入尾聲，表示央行未來要升息空間的有限，利空狀況已到盡頭，因此升息對買氣的影響沒有想像中的大，反倒是未來調高存準率才是應該重視的焦點。