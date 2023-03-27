EXO又當爸？吳世勳爆「女友未婚懷孕」 公司火速回應了
韓國偶像男團EXO的顏值擔當吳世勳，被爆未婚當爸爸！有網友在網路論壇上聲稱看到他帶女友去婦產科檢查，疑似是未婚先孕，在網路引發熱烈討論，其經紀公司「SM娛樂」不忍謠言一再擴大，火速出面回應此事是子虛烏有，將會提出法律動作。
記者江芷稜/綜合報導
該網友在育兒論壇上透露，直擊男偶像陪素人女友去產檢，「今天去產檢見到明星了，感覺很神奇！還沒有結婚的男明星，好像是女友婚前懷孕了。」並說當事人是家喻戶曉的明星，立刻引發網友瘋狂猜測，把矛頭對準了EXO的吳世勳身上。
隨後就有人聲稱，吳世勳女友已經把通訊軟體的頭像改成一隻肚子上畫著愛心的河馬，隱約暗示自己懷孕，還挖出她和男友的慶祝照片，只不過臉部打上馬賽克，根本看不出本尊真面目，就在網路上一再瘋傳，甚至登上中國微博熱搜榜。
對此，SM娛樂緊急發表聲明，「在網路上散布有關世勳的謠言是完全沒有根據的虛假消息，這是與事實不符的惡意內容，是明顯的犯罪行為。」雖然該貼文已經被刪除，但SM表示將深入調查到底，採取法律動作。而EXO成員CHEN在2020年爆發閃婚生子，造成粉絲反彈，雖然公司力保他留在團體，但人氣一跌不復返，被砲轟拖累成員，要他趕快退團。