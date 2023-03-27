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EXO又當爸？吳世勳爆「女友未婚懷孕」　公司火速回應了

▲EXO成員吳世勳被爆未婚當爸，經紀公司趕緊澄清是不實謠言。（圖／翻攝自吳世勳 IG）
▲EXO成員吳世勳被爆未婚當爸，經紀公司趕緊澄清是不實謠言。（圖／翻攝自吳世勳 IG）

記者江芷稜/綜合報導

韓國偶像男團EXO的顏值擔當吳世勳，被爆未婚當爸爸！有網友在網路論壇上聲稱看到他帶女友去婦產科檢查，疑似是未婚先孕，在網路引發熱烈討論，其經紀公司「SM娛樂」不忍謠言一再擴大，火速出面回應此事是子虛烏有，將會提出法律動作。

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▲▼EXO的《DON'T FIGHT THE FEELING》南韓預售已超過100萬張。（圖／avex taiwan）
▲韓國男團EXO非常受到歡迎。（圖／avex taiwan）
▲EXO成員吳世勳出道至今緋聞不多。（圖／翻攝自EXO吳世勳 IG）
▲EXO成員吳世勳出道至今緋聞不多。（圖／翻攝自EXO吳世勳 IG）
▲有網友透露目擊EXO成員吳世勳陪女友去婦產科。（圖／翻攝自EXO吳世勳 IG）
▲有網友透露目擊EXO成員吳世勳陪女友去婦產科。（圖／翻攝自EXO吳世勳 IG）
該網友在育兒論壇上透露，直擊男偶像陪素人女友去產檢，「今天去產檢見到明星了，感覺很神奇！還沒有結婚的男明星，好像是女友婚前懷孕了。」並說當事人是家喻戶曉的明星，立刻引發網友瘋狂猜測，把矛頭對準了EXO的吳世勳身上。

隨後就有人聲稱，吳世勳女友已經把通訊軟體的頭像改成一隻肚子上畫著愛心的河馬，隱約暗示自己懷孕，還挖出她和男友的慶祝照片，只不過臉部打上馬賽克，根本看不出本尊真面目，就在網路上一再瘋傳，甚至登上中國微博熱搜榜。

▲韓國網路論壇瘋傳吳世勳女友的通訊軟體頭像在河馬肚子畫上了愛心。（圖／翻攝自微博）
▲韓國網路論壇瘋傳吳世勳女友的通訊軟體頭像在河馬肚子畫上了愛心。（圖／翻攝自微博）
對此，SM娛樂緊急發表聲明，「在網路上散布有關世勳的謠言是完全沒有根據的虛假消息，這是與事實不符的惡意內容，是明顯的犯罪行為。」雖然該貼文已經被刪除，但SM表示將深入調查到底，採取法律動作。而EXO成員CHEN在2020年爆發閃婚生子，造成粉絲反彈，雖然公司力保他留在團體，但人氣一跌不復返，被砲轟拖累成員，要他趕快退團。

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