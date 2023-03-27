美前官員提議全民學用AK47步槍？國防部：不符合我國情
美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）表示，台灣應當仿效中東歐國家作法，對平民展開武器訓練，「當有百萬台灣人手持AK47步槍捍衛家園，中國就可能重新評估是否侵台」。對此，國防部副部長柏鴻輝今（27）日表示，尊重歐布萊恩的說法，但是「不符合我國的國情」。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日審查行政院函請審議「兵役法第四十四條條文修正草案」。國民黨立委陳以信詢問歐布萊歐提議台灣全民學用AK47步槍，柏鴻輝說，尊重歐布萊恩的意見，但全民國防的核心是能自立自強，守護國家的安全最重要。
陳以信追問，在與美國國安高層對談時，有沒有談到「全民學習AK47步槍」的想法？柏鴻輝表示，歐布萊恩的看法應該是「全民國防」的概念。陳以信不滿說，「全民國防的概念是每一個人發一把AK47嗎」？
柏鴻輝緩頰說，「他的概念是全民國防，只是引用方式不符合我們國情」，國防部在美國討論全民國防的概念時，包括全動署成立後，更注重增強後備戰力，讓常備役與後備役武器一致等觀念，預計明年國防預算就會反應出此目標。