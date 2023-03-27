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曹佑寧甜曝王淨「慣用姿勢」　形容粉絲偷拍如被監視

▲曹佑寧甜曝王淨「慣用姿勢」，形容粉絲偷拍如被監視。（圖／記者侯家瑜攝）
▲曹佑寧甜曝王淨「慣用姿勢」，形容粉絲偷拍如被監視。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

藝人曹佑寧年初被目擊與演員王淨逛街，隨後也大方認愛，不過他今（27）日出席手機代言活動時，坦言不喜歡被「偷拍」，也分享女友私底下的招牌拍照姿勢。

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曹佑寧表示若與王淨在街上約會被粉絲要求合照，會看當下有沒有打扮，再決定是否答應，他也呼籲網友不要偷拍，「我發現被偷拍後，我會一直想，當天出去，是不是都被監視著，擔心私下的各個行為，心情多少都會受到影響。」被問到王淨平常拍照時，有沒有習慣擺的POSE，曹佑寧露出害羞的表情，笑說不知道可不可以講，隨後還是爆料，「她好像還滿常做出這個（比五的手勢），放在臉頰旁。」同時甜蜜誇女友很可愛，也說自己則習慣以左臉面對鏡頭。

▲王淨招牌拍照姿勢。（圖／王淨IG）
▲王淨招牌拍照姿勢。（圖／王淨IG）
▲曹佑寧模仿王淨拍照。（圖／記者侯家瑜攝）
▲曹佑寧模仿王淨拍照。（圖／記者侯家瑜攝）
曹佑寧手機照片沒有特別管理、分配，認為把照片放在雲端是一件很可怕的事，「如果不小心按到共享按鍵，會怕一些定妝照、沒做好表情的自拍，會不小心被別人看到。」也分享平時不會刻意去看女友手機，雙方都有給彼此手機密碼，「不會特別去偷看，我覺得這就是信任問題。」笑說不擔心王淨去看其他帥哥的照片，因為自己也會看美女，發現自己說錯話後就澄清，「是一些合作過的女藝人，社群會自動推薦。」此外，王淨日前上傳一張沒洗臉、素顏的照片，被網友追問是否是男友的作品，曹佑寧則澄清該為掌鏡人是工作人員，並非自己。

▲王淨日前曬出素顏照。（圖／王淨IG）
▲王淨日前曬出素顏照。（圖／王淨IG）

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