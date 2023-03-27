清明連假台南好精采 水交社晴空藝術節&空軍特展熱鬧登場

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黃偉哲表示，台南有兩座「護國神山」，一是空軍第一戰術戰鬥機聯隊，捍衛台灣領空，另一個是大家熟知的南科，攸關世界經濟產業鏈。水交社除了有「晴空藝術節」，讓大小朋友在兒童節開心同樂，同時也舉辦「直上晴空」特展，讓參觀民眾都能夠了解第一戰術戰鬥機聯隊的歷史，以及過去捍衛領空做出的卓越貢獻。黃偉哲表示心懷感謝，也希望進一步增進民眾對空軍的認同支持。
「水交社晴空藝術節」邁入第4屆，去年締造了3萬7000人次造訪的成績。今年推出9大主題活動、晴空搖擺舞會、文創手作、兒童市集及藝文展覽等，搭配晴空護照享限定活動及超多優惠，還有FOCA福爾摩沙馬戲團、小青蛙劇團、11組街頭藝人不斷電演出，更有球池、樂高、氣墊樂園、吉祥物見面會、瘋狂泡沫趴、小兵日記體驗營、旗袍體驗、驚奇博物館行動列車特展、織物文創展等，逾50項親子共創體驗，千萬不要錯過。
民眾可至水交社文化園區遊客中心購買晴空護照，3/31日前可享優惠價一本70元，只要集滿AIR臺南館、歷史館、展演館共3枚印章，執行貼文分享任務後，即可換取古早味飛機轉台抽獎機會，憑護照更可享山線博物館門票加購優惠，暢遊山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區，詳細資訊可至水交社文化園區官方網路或粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/