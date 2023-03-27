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不會動用資本公積　彰銀：原則上股利發放不會比去年少

▲彰化銀行今（27）日舉行法說會，並表示「原則上股利發放不會比去年少」。（圖／NOWnews資料照）
▲彰化銀行今（27）日舉行法說會，並表示「原則上股利發放不會比去年少」。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

彰化銀行今（27）日舉行法人說明會，對於法人及投資人關注的股利發放政策，彰銀表示，雖然去（2022）年獲利年成長逾2成，但金融業因股債市大幅波動，也承受評價損失，影響其他權益，但彰銀不會動用資本公積配息，也希望維持股利政策穩定，「原則上股利發放不會比去年少。」

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彰銀2022年稅後盈餘突破百億元大關，達到109.71億元，年成長24.62%，每股稅後盈餘（EPS）1.04元，資產報酬率（ROA）為0.42%，股東權益報酬率（ROE）為6.44%。彰銀表示，去年獲利表現是十分亮眼的一年，但金融業股債投資也因市場大幅幅波動，承受評價損失，雖然沒有直接反映在盈餘上，卻影響其他權益，因此，在股利發放上，彰銀還是秉持一貫審慎態度。至於歐美銀行風暴，彰銀並未持有美國矽谷銀行股票，也沒有持有瑞信AT1債券。

彰銀說明，2022年主要受惠於利差擴大、海內外存放款量能增長及財務投資獲利增加，使得整體獲利成長近3成。在核心業務方面，放款量年增8.16%，其中，企金放款增加11.59%，海外地區因疫情緩和，經濟回溫，聯貸市場商機復甦，放款量大幅增加23.52%；存款量年增11.27%，外幣存款方面大幅成長近三3成，為提高外幣資金運用效益，除了擴大資產規模外，並在台美利差越拉越大下進行SWAP操作，提升銀行整體獲利。

談到股利政策，彰銀主管進一步說明，今年股利發放會以未來營運發展、獲利穩健增長為依據，並考量未來資本規畫及股東權益，希望維持股利政策穩定，只是市場不確定因素仍存在，彰銀會在考量過去配發率及對EPS影響再決定，但不會動用資本公積，而且「原則上股利發放不會比去年少」，只是最後仍要以董事會通過為準，而彰銀目前也沒有增資計畫。

至於政府祭出打房措施，加上央行5度升息，法人也關注房市表現。彰銀主管坦言，升息、平均地權條例通過，對國內房市影響相當大，尤其預售屋跟公法人囤房等措施，預估預售屋買氣下滑，庫存較多、推案量大的建商會受到衝擊，但自住剛性需求仍在，彰銀房貸業務也將持續聚自住剛性需求及青年安心成家貸款，提供首購、薪轉戶及公教人員的優惠貸款方案，也看好部分地區土地重劃及區段徵收的地區發展，推出優惠利率方案，整體而言，彰銀仍希望今年房貸業務能穩定成長，成長目標為5%。

在企業放款方面，彰銀則指出，綜觀疫後經濟情況，各行各業逐漸走回正常營運軌道，除看好碳中和趨勢、電動車、太陽能及汽車零組件產業，還有疫後解封受惠的觀光旅遊、航空業，今年放款仍將秉持穩健發展目標，整體目標要較去年成長4%。至於投資部分，彰銀持續鎖定有基本面、具產業前景的標的，逢低買進布局，在降息尾聲也將加碼國際債券及美國公債。

面對近日多國央行升息，台灣央行也同步升息半碼，彰銀也強調，各國現階段仍視抗通膨為優先要務，將持續關注整體金融環境變動，檢視升息與市場變化對授信客戶之影響，並在確保營運穩定與風險管控下，靈活調整各項業務，提升獲利動能。

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