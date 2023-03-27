煮婦心慌慌！沒「蛋」怎麼辦？　營養師授替代法

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營養師：不一定餐餐要蛋 可以豆製品替代臺北市立聯合醫院社區營養推廣中心營養師戴暐庭表示，一顆雞蛋的蛋白質含量約為7公克，若想攝取相同含量營養素，可改吃半盒嫩豆腐、一杯190ml的無糖豆漿、1.5片五香豆乾、一小把毛豆（約50顆）、半掌心的肉類及魚類，都可攝取到等量的蛋白質。
戴暐庭提醒，在選擇時，可依「豆魚蛋肉」來依序攝取，富含植物性蛋白的豆製品可為補充蛋白質的首選，肉類部份則建議避開油脂含量較高的三層肉或是加工肉品如香腸、熱狗等較佳。
鴨蛋也可以 魚肉、海鮮皆含豐富蛋白質三餐沒了蛋的蹤影，民眾該吃些什麼？戴暐庭建議，若早餐習慣來個水煮蛋或是茶葉蛋的民眾，可考慮更換為豆漿或豆干、豆腐、豆皮等，一樣可以補足蛋白質；午晚餐的部分，也可選擇肉類、魚類、海鮮類做替換。若真想吃蛋，市面上已有許多業者以鴨蛋代替，事實上，在同等重量下，鴨蛋與雞蛋的蛋白質含量相似，也可做為替代選擇之一。
最後，臺北市社區營養推廣中心團隊也提供「雞蛋替代食物份量一覽表」，讓民眾簡易替換，緩解缺蛋的不安及煩惱。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57201
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