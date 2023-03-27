獨／《初擁》攝影師喪葬費遭殺價？監製柯宜勤駁斥：誤解
台劇《初擁》劇組去年在苗栗神仙谷發生墜谷意外，造成攝影師雄爺、收音助理阿翔2亡，雄爺遺孀雄嫂和好友陳柏言事隔1年出面爆料，製作公司多曼尼在和解金方面開價2人共1000萬元、連雄爺的喪葬費也跟葬儀社殺價，雄嫂痛批劇組負責人「毫無悔意」，對此，監製柯宜勤表示：「很多內容有誤解，現在已經進入司法程序，我不方便多說什麼，但是我一直很有誠意要處理。」
記者羅凌筠/台北報導
據《CTWANT》報導，在攝影師雄爺墜谷前10分鐘，製作人柯慈暉在同地點險摔下去，還是雄爺救他一命，這麼危險的工作環境，劇組卻沒有做好保護措施，導致悲劇發生，多曼尼前2次承諾家屬的和解金，曾開價2人1000萬元，開庭後在檢察官要求之下，才提高到1人1000萬以上，雄嫂手寫信中也控訴，監製柯宜勤向葬儀社殺價，「沒有想到我老公黃柏雄這一生最後竟然拖欠了喪葬費。」
對此，柯宜勤受訪被問到和解破局是因為和解金沒有共識嗎？柯宜勤說：「不是。」她透露一直很有誠意要處理事情，透過律師持續和家屬溝通，遺憾的是沒有得到和雄嫂面對面坐下來聊的機會。此外，劇組人員外流1張照片，疑似男主角炎亞綸的男子站在頂樓拍戲，腰綁麻繩取代吊鋼絲搏命演出，被問到安全措施是否有疑慮，柯宜勤表示：「我不在現場，不能明確跟你講現場狀況。」
而對於雄嫂要求開記者會道歉，柯宜勤說：「我想知道開記者會的意義在哪？2人走了已經很難過，為什麼要上媒體放話，我覺得雄爺都不願意看到這樣的結果。」她透露多曼尼和收音助理阿翔的家屬年前已經和解，這個月11日是雄爺逝世周年，柯宜勤也陪著雄爺家屬，「我見到黃爸爸、黃媽媽、黃姊姊，他的爸爸拍拍我的肩膀說『我們放下了，柯姊妳也要放下』。」