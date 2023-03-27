領先學生輔導法修法！政大增3心理師、專輔人員比1:1000

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乙案擬規範，若為1000人以下的學校則應設置1名專業輔導人員；超過1000人以上的學校，則每滿1000人以設置1名專業輔導人員為原則。不論是哪一案，都想將現行1比1200調降，讓學生擁有更多輔導資源。
教育部指出，已於今年3月7日將《學生輔導法》部分條文修正草案報送至行政院，正由行政院審查中。
政大學務處推動為期8年、總經費2000萬元的「長期守護校園心理健康計畫」，預計增聘3名專業心理師及深化諮商輔導與危機處理工作，完善校園支持網絡系統。
政大校長李蔡彥表示，感謝EMBA校友會集結校友拋磚引玉，率先捐出800萬元，讓這個計畫得以順利展開，期望未來更多校友、企業和社會團體能共襄盛舉，攜手共建一個更健康、美好的校園生活環境。
副學務長傅如馨指出，目前政大約有16000名學生、13名心理師，增加3名心理師後，就能朝《學生輔導法》修法方向，1:1000至1:900進行；過去主要是卡在人事經費，另外，足夠的諮商空間也是下一步要思考的方向；2000萬元中有8成用在聘任心理師、另外2成會用在高關懷、高需求個案學生的危機處遇、個案管理、連結校內外資源等項目。
學務長蔡炎龍說，除了透過募款計畫增聘3名專業心理師，學校本身也有意願增聘，盼能再增加人力；原本該計畫只規劃4、5年1000萬元，但募款餐會中校友全力支持，很快就募得800萬元，才增加至8年2000萬元，相信該計畫結束後，還是能啟動新的募款計畫，學校經費也會在這段期間補足，制度化予以長期聘用專輔人力；另外，針對學校身心健康中心場地有限，現在也積極跟學校討論、規劃新的空間，除了提供心理諮商、團體諮商活動外，也能讓導師與學生聊聊。
政大表示，學務會議日前通過「心理健康假」提案，每學期至多5天為原則，讓有心理調適需求的學生能安心請假休息；針對教職員工，政大自3月份起，提供每年至多6次的諮商補助，期望教職員工生在校園都能安心生活、自在學習與工作。
政大副校長蔡維奇指出，目前校內身健中心提供學生每學期至多6次的免費諮商，但學生求助校內心輔資源的比例，根據統計資料110學年度與106學年度相比上升69%。面對愈來愈複雜的心理健康問題，再加上原有專任心理師、社工師人力有限，校內專業服務人力已無法負荷，甚至造成專業人員大幅度異動，影響諮商品質。
此外，政大約1600名外籍生來自世界各地，常因文化衝擊與適應、身心症狀影響學業等問題引發焦慮，但在台支持系統薄弱，發生危機狀況時須仰賴各方系統與人力支持，且專業輔導人力需同時具備語言、文化適應與輔導知能，因此招募人力不易，因此透過「長期守護校園心理健康計畫」募得款項，除了增聘國內專業心理師外，未來也希望增加針對外籍生的心理諮商師，幫助學生適應異國生活，讓專業服務量能更加充足。
EMBA校友會理事長林世貞表達對心理健康議題的重視，期盼EMBA帶頭號召校友們捐款，藉此拋磚引玉，鼓勵更多校友能發揮自身力量，讓學弟妹們有更安心的求學環境，度過難忘的青春歲月。