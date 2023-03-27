中階機戰！realme 10T 5G搭載大螢幕、大電量 售8千有找
三星日前在台一次推出三款中階手機A34 5G、A54 5G以及入門M14 5G，小米也有Redmi Note 12系列登台，緊接著今(27)又有新性價比之王的realme 10T 5G 搶攻市場，配置6.6吋大螢幕、5000mAh大電量和F1.8大光圈5000萬主鏡頭，4+128GB售價7,490元起，8+256GB售價8,990元，擁有頗高性價比，預計明(28)日開賣， 3/28~4/5享早鳥優惠，指定通路購機加贈33W realme 10000快充行動電源3 Pro、登錄再抽行李箱。
記者周淑萍/綜合報導
realme 10T 5G承襲了街拍基因，保留了快速啟動、街拍濾鏡等功能，並新增最適合街拍使用的預設焦段，以及更多底片風格濾鏡，降低拍照新手的攝影門檻，也提供更多可玩性。硬體部分，搭載F1.8大光圈5000萬主鏡頭、VGA人像鏡頭，以及4cm微距鏡頭。此外，realme 10T 5G號稱大容量街拍專家，最高配備同價位帶最大的256GB記憶體，能夠儲存上萬張照片，支援最大1TB外接記憶體擴充。
處理器的部分，realme 10T 5G搭載聯發科天璣810，號稱效能可較上一代提升20%，螢幕使用6.6吋大螢幕加上90Hz更新率與180Hz觸控採樣率，讓滑動更加順暢；同時配置5000mAh大電量電池，加上18W快速充電，解鎖方式則有臉部辨識和手機側邊指紋解鎖。realme 10T 5G主打色「潘朵拉藍」另有「深空黑」，採用目前市面上主流的2D邊框設計，讓整體大瘦身，機身厚度僅8.1mm，重量為187g，帶來更好的手感。