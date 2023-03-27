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特企／肌膚發光前哨戰！換季首重喚回柔嫩透光

▲活膚露系列蘊含高效活機複方的三款機能型精華噴霧，日夜分效保養。（圖／品牌提供）
▲活膚露系列蘊含高效活機複方的三款機能型精華噴霧，日夜分效保養。（圖／品牌提供）

本報訊

近來步入初春乍暖還寒，溫差大也讓肌膚悄然無聲地進入不穩定的「低電力」期，黯沉、出油與過敏等徵狀一一浮現，因此迅速「充電」喚回活力光采便是換季的首要之務！

莫蘭迪色調漸層的細緻柔霧瓶身的活膚露，以源自純淨南澳莊園的Jurlique茱莉蔻晨曦玫瑰、高海拔安古薰衣草、紫羅蘭西柚活機滋養，象徵煥發初生膚質一般的柔嫩、透淨；注入濃度升級活性配方，為肌膚快充，瞬效保濕補水，啟動高效賦活能量！

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活膚露系列蘊含高效活機複方的三款機能型精華噴霧，日夜分效保養，煥發透淨膚觸！
經典口碑暢銷第一「玫瑰活膚露」，自Jurlique茱莉蔻晨曦玫瑰萃取出花露，以南澳農場的純淨活機土壤栽植培育，蘊含前所未有的卓越再生修護力，有效調理滋養肌膚，啟動活化保濕，全面煥發水潤光澤。獨特馥郁玫瑰花露香氣，每一次輕灑，散發高雅層次迷人的療癒享受！ 


為敏感肌膚量身打造的「薰衣草活膚露」，選用來自高海拔的安古薰衣草，純淨的薰衣草精油香氛，中調細密的織入輕快果香，細緻清甜，有效鎮定舒緩、平衡調理膚況，給予肌膚所需的保濕平衡，並提升肌膚自我防禦能力，幫助維持膚況穩定，對抗季節轉換、空氣髒汙下隱藏的老化現象及敏感危機！

氣味呈現上，以中調紫羅蘭葉清甜香調綴以葡萄柚酸甜氣味，交織出清新明亮的核心香氣。蘊含淡化色素的紫羅蘭萃取、提升光澤透亮的葡萄柚精華萃取，修護舒緩的金盞花及德國洋甘菊，有效淡化色素沉澱、撫平紋路，淨化並明亮肌膚，散發勻亮自然光澤！
5階段快充　為肌膚充飽電

臉部清潔後，自頸部開始往全臉均勻噴灑，讓水霧濕潤活化肌膚，即刻補充因清潔帶走的水份，第一層喚醒肌膚表層通道，加乘後續保養。

太陽曝曬後或季節不穩定時，肌膚出現乾燥、敏感泛紅狀況，可以化妝棉浸潤活膚露，於重點部位做加強濕敷10-15分鐘，舒緩並改善肌膚狀況，提升肌膚水潤感。

於面膜上均勻輕噴活膚露（紙膜/泥膜皆可），提升面膜滋養，加乘保養功效。

底妝完成後，距離約15-20公分，均勻噴灑於全臉肌膚，輕拍吸收，妝效自然服貼、持妝不卡粉。

臉部帶妝時亦可隨時使用，帶妝時，輕灑輕拍吸收，解除肌膚乾荒、敏感狀況，幫助恢復肌膚與妝效飽滿水潤的明亮感。

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