奢華九州七星號再升級！僅12席28萬起超限量開搶

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「ななつ星 in九州」也就是市場所稱的七星號列車，為JR九州旗下的豪華臥鋪列車，七星象徵著九州7個縣，搭乘列車如同環遊九州7縣的體驗，2022年七星號滿十周年重新改版，延續水戶岡大師監造設計，每節車廂使用各式木造材質，打造溫馨乘車空間；房間數從14間調整為10間，內裝由當地工匠精心打造，連洗臉盆也是國寶級陶藝師燒製，處處可見細膩巧思。
此外，車內設施還增加「隱藏版酒吧」，提供市面上少有的酒類品項，包含日本酒、威士忌等，乘客上車須先抽籤，唯有中籤者才能體驗特殊的禮遇享受，可謂有錢也不一定能擁有。
可樂旅遊表示，憑藉對日本鐵道純熟的操作經驗，提前佈局七星號海外抽籤席次，今年共抽中3個出發日的限量席次，分別為8月5日、8月12日及9月9日，行程名稱以「夢幻七星」系列來詮釋，包含豪華行的機+酒組合、以及尊榮行的團體組合，豪華行價格為28萬8,888元起，尊榮行則是43萬8,888元起，此次開賣總共僅有3波共12席，每波包含2席跟團尊榮行與2席豪華自由行。
團體搭配長榮航空商務艙來回，安排欣賞百年田燒「源右衛門窯」。最後一晚安排入住「御宿竹林亭」，坐落在15萬坪御船山綠林中，超限量11間客房，更是日本天皇住指定入住旅宿，雙人房一晚要價12萬日圓，感受最高規格的隱密性與尊榮感，限量43萬8,888元起。