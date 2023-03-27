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奢華九州七星號再升級！僅12席28萬起超限量開搶

▲2022年七星號滿十周年重新改版。（圖／業者提供）
▲2022年七星號滿十周年重新改版。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

後疫情時代帶動起觀光經濟潮，頂級旅遊市場更是深具發展潛力，可樂旅遊今（27）日表示，瞄準「產品特殊性」與「市場稀有性」，鎖定台灣民眾最愛的旅遊目的-日本，推出「頂級夢幻鐵道之旅-七星號列車」。全球不到3%的中籤率，業者取得少數海外限定席次，帶領旅客開箱翻新後的七星號列車。

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可樂旅遊指出，日本鐵道旅行相當受國人青睞，疫情前鐵道的行程銷量佔日本團體行程總銷量近4成，舉凡由布院之森、萌熊電鐵、阿蘇男孩號、花嫁暖簾列車，甚至頂級的瑞風號、七星號列車等，一上架就是秒殺，可樂旅遊將喚起國人對鐵道旅行的熱情，全面布局日本旅遊市場。此次「夢幻七星」系列，鎖定3個出發日8月5日、8月12日及9月9日，規劃有豪華型的機加酒組合，以及尊榮感的團體組合，可依旅客喜好挑選，也提供客製化服務。

▲七星號畫廊商店。（圖／業者提供）
▲七星號畫廊商店。（圖／業者提供）
「ななつ星 in九州」也就是市場所稱的七星號列車，為JR九州旗下的豪華臥鋪列車，七星象徵著九州7個縣，搭乘列車如同環遊九州7縣的體驗，2022年七星號滿十周年重新改版，延續水戶岡大師監造設計，每節車廂使用各式木造材質，打造溫馨乘車空間；房間數從14間調整為10間，內裝由當地工匠精心打造，連洗臉盆也是國寶級陶藝師燒製，處處可見細膩巧思。

此外，車內設施還增加「隱藏版酒吧」，提供市面上少有的酒類品項，包含日本酒、威士忌等，乘客上車須先抽籤，唯有中籤者才能體驗特殊的禮遇享受，可謂有錢也不一定能擁有。

▲七星號茶室。（圖／業者提供）
▲七星號茶室。（圖／業者提供）
可樂旅遊表示，憑藉對日本鐵道純熟的操作經驗，提前佈局七星號海外抽籤席次，今年共抽中3個出發日的限量席次，分別為8月5日、8月12日及9月9日，行程名稱以「夢幻七星」系列來詮釋，包含豪華行的機+酒組合、以及尊榮行的團體組合，豪華行價格為28萬8,888元起，尊榮行則是43萬8,888元起，此次開賣總共僅有3波共12席，每波包含2席跟團尊榮行與2席豪華自由行。

團體搭配長榮航空商務艙來回，安排欣賞百年田燒「源右衛門窯」。最後一晚安排入住「御宿竹林亭」，坐落在15萬坪御船山綠林中，超限量11間客房，更是日本天皇住指定入住旅宿，雙人房一晚要價12萬日圓，感受最高規格的隱密性與尊榮感，限量43萬8,888元起。

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