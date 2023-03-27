梓梓與張立東回應「滾床事件」　同台對視超尷尬

中天綜合台節目《同學來了》今（27）日晚9點播出「籃球尬棒球！到底哪邊的啦啦隊女神最有活力」。值得注意的是，安心亞對梓梓和張立東的緋聞相當好奇，張立東連忙澄清：「這有點害到女生的清白，我們是節目玩遊戲，所有主持人一起睡在百貨公司。」但這說法讓安心亞聽不下去：「你就有點肩膀承認吧！」阿Ken則直接向梓梓提問張立東是否有機會？梓梓大方回應說可以考慮，但張立東卻很緊張：「就八字沒一撇，很多新聞都是他在那邊亂講的！」節目上阿Ken直接為兩人製造挑戰情侶仰臥起坐的機會，不料原本信心滿滿的梓梓一和張立東對視就變得很害羞：「燈太亮了，我怕會覺得很尷尬，他眼睛一直盯著我都沒有離開過我。」阿Ken一聽打趣接話：「你們習慣關燈？」
記者侯家瑜/綜合報導
日前世界棒球經典賽打得精采，由中華職棒各隊啦啦隊組成的「經典女孩」也成了吸睛焦點，所以《同學來了》找來棒球啦啦隊Rakuten Girls、Dragon Beauties，還有籃球啦啦隊Formosa Sexy及Pilots Crew一起同場較勁，她們熱情應援的模樣，讓同集來賓賴正鎧直呼比播新聞有趣、想轉行，主持人阿Ken也激動讓安心亞摀起耳朵：「你喉嚨會不會痛啊？好吵！」阿Ken則解釋：「因為你幾乎不可能看到棒球選手跟籃球選手PK，但我們可以看到啦啦隊PK！」
但難得同台的啦啦隊員卻火藥味十足，像是梓梓一登場就展現性感舞姿，讓在場來賓血脈賁張，張立東更誇讚：「一直以來我都是追棒球，因為她們應援的舞風比較可愛，但我後來看籃球，發現她們除了可愛還兼具性感！」但巫苡萱卻覺得籃球啦啦隊尺度太大，還曾因干擾比賽而鬧上新聞版面，梓梓則解釋：「因為籃球場表演空間比較大，所以我們能做的『大招』比較多。」巫苡萱一聽不甘示弱也秀了一段性感舞蹈，不料引來眾人吐槽：「有年紀了不要這樣勉強自己，雖然也性感，可是有聽到一些骨頭的聲音。」