楊冪撞衫《變形金剛》女星超尷尬！1舉動被爆不合劉亦菲
中國娛樂圈盛事「微博之夜」25日在上海盛大舉行，官方邀請超過150位明星齊聚，包含劉詩詩、楊冪、劉亦菲、Angelababy（楊穎）等一線女明星皆有出席，眾人也紛紛穿上高訂禮服現身典禮，不過楊冪卻被眼尖網友發現，她居然和美國女星梅根·福克斯（Megan Fox）撞衫，兩人也立即被拿來比較，另外，楊冪和劉亦菲互相較勁而不合的傳聞，也因為當晚楊冪1個舉動再度引爆熱議。
記者賴禹妡/台北報導
楊冪在微博之夜典禮上選擇穿著Alexis Mabille 2023春夏高訂系列的紅色馬甲禮服登場，但卻被眼尖的網友發現，曾榮登美國百大性感女星、同時也是初代《變形金剛》女主角的梅根福克斯，早就穿過這套出席今年2月葛萊美獎，兩人撞衫難免被放到一起比較，有部分網友直言梅根更能撐起這套衣服，但也有人認為楊冪和梅根「一個氣質、一個火辣」。
除此之外，微博之夜還有一個亮點，在眾人合照環節時，劉亦菲先一步站上舞台，但隨後跟上的楊冪，卻怎麼樣都不肯站到劉亦菲身旁，而是頻頻用手示意劉詩詩、Angelababy站過去，最後是胡歌直接補上劉亦菲身旁的位置，才結束這個尷尬場面，楊冪跟劉亦菲不合的傳言，又因為這個舉動再度掀起一陣討論。