特企／中租迪和陳鳳龍推進綠能　多元布局永續成長

中租控股自1977年成立，發源自中國租賃公司，40多年來一路扮演中小企業與台灣經濟發展的推手，提供中小企業設備租賃、融資服務，逐步展開多元化的產品服務。董事長陳鳳龍提及，中小企業專注於自己的利基市場，和中租的發展策略相似，只不過中租進一步將規模擴大，甚至將市場複製到海外，國際化發展。
我是廣告 請繼續往下閱讀
掌握企業風險控管：陳鳳龍背景經驗扎實，為中租建立「產業專家制度」
中租迪和陳鳳龍董事長背景亮眼，從成大交管系畢業，並取得美國麻省理工學院史隆商學院的管理碩士學位，對於企業的風險管理也有扎實的基礎經驗。陳鳳龍也表示，中租迪和掌握風險控管的方式，主要是建立在40年多來累積的資料庫，根據資料建立一套系統與制度，再搭配內部專家，評判中小企業營運風險。
董事長陳鳳龍說明，中租迪和內部設立的「產業專家制度」，便是用來培養風險評估的人才，員工必須通過嚴格的考試，才能成為所謂的「產業專家」，就算是較少人涉足的精緻農業、船舶業等，這些專家都會透過廣泛的訪談、蒐集資料等工作，進而對客戶與其所屬產業的未來做出風險判斷。掌握風險管理，不但讓中租立足於融資租賃業幾十年，也讓他們在投資太陽能電廠時，可以運用多年經驗找到對的開發模式，大膽精準的跨入綠能市場。
中租長期聚焦於利基市場，自2010年起推動節能服務融資，並逐步參與太陽能電廠的投資與開發，目前在全台已擁有超過3,000座電廠，市占率達10%，成為全台最大的光電業者。此外，中租迪和更推動全民電廠，開放民眾認購、投資太陽能板，也帶動一般大眾對環境保護的認知及參與。
董事長陳鳳龍表示，在歷經節能與創能後，也已正式進入儲能與售電的階段。董事長陳鳳龍指出，未來中租也將持續拓展多元綠能產業，包括：地熱能、生質能等，協助臺灣實現2050年淨零排放藍圖。
中租迪和陳鳳龍董事長目光長遠，秉持著開創多元利基市場的經營策略，精準的掌握許多小眾市場的契機，在太陽能產業還未受重視時便投入開發，搶占布局先機，並獲得極佳成果；此外，董事長陳鳳龍更是落實ESG策略，帶領中租邁向永續經營，同時善盡企業社會責任。在董事長陳鳳龍的經營方針下，中租持續創新、成長，即使面臨疫情、數位化等各種嚴峻挑戰，依然在綠能及金融市場站穩腳步，成為台灣優良企業典範。