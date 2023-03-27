台捷經貿交流！王美花點出缺工、投資獎勵申請程序等問題

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另外，她也提到，近來接獲台灣在捷克投資廠商反映，目前在捷克面臨尋找員工困難的問題，盼捷克政府思考對策及作法，也有台商反映捷克制定有投資獎勵措施，為吸引投資的重要因素，但申請程序較為複雜緩慢。經濟部平時均須投入心力協助解決外商來台投資的問題，如跨部會及與地方政府協商等，盼供捷方參考。王美花也稱，華航7月首航捷克布拉格，對推動雙方經貿交流合作具顯著助益。
艾達莫娃則提到，台灣為捷克理念相近的民主夥伴，今日成立之CzechHub（捷克在台中心）將擔任推動雙方合作之的要角色。
針對捷克勞工不足問題，捷方將予正視，並與相關單位研議改善作法。有關吸引外人投資問題，捷克持續完善投資環境，刻研議「投資獎勵法」修正草案，該修正草案鼓勵高附加價值戰略產業投資，例如資訊、半導體晶片、電動車及智慧城市等均為台捷目前合作項目，盼持續吸引台商赴捷投資，同時，她也歡迎王美花利用台捷直航率企業團回訪捷克。
經濟部表示，近年來經濟部與捷克貿工部透過雙邊「經技諮商會議」平台，積極推動各方面的的合作。2016年召開首屆會議，預計於今年9月在台召開第6屆會議，議題包含貿易、投資、產業（半導體、智慧機械、綠能、電動車、資安、智慧城市）及科研創新合作等，促進台捷雙邊經貿投資產業合作具顯著效益。
王美花今日於「第18屆台捷（克）經濟合作會議」致詞時表示，捷克與台灣在許多領域存在互補性，雙方具有非常廣泛的合作空間和潛力，中美貿易摩擦加速供應鏈的移轉，台商積極布局全球，分散風險、接近歐洲市場，台灣很樂意與捷克強化供應鏈夥伴關係。
經濟部指出，捷克為我商赴歐投資布局的重心，目前台商在捷克累計投資金額約12億美元，件數約40件，投資產業以資通訊、電機電子為主。